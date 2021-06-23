Власти Зырянского поселения восемь лет не могут починить дом сироте

Как сообщается на сайте томского омбудсмена , к ним за помощью обратился бывший воспитанник детского дома. Он рассказал, что после выпуска из детского дома он получил образование, нашел работу, завел семью и воспитывает детей. Один из его детей - с инвалидностью. В 2003 году перед семьей остро встал жилищный вопрос. И именно тогда мужчина узнал, что сиротам полагается жилье от государства.

Власти Зырянского сельского поселения уже восемь лет не могут отремонтировать дом, который предоставили бывшему воспитаннику детского дома. Причина — отсутствие финансирования.

Летом того же года администрация Зырянского сельского поселения представила сироте жилой дом по договору найма специального жилищного фонда. Но позже выяснилось, что жить в таком доме невозможно, особенно зимой. Пол в доме сгнил и проваливался, стены промерзали, фундамент оказался частично разрушен. Добиться от местных властей проведения капитального ремонта муниципального жилья молодому человеку не удалось, пришлось обращаться в прокуратуру, а те обратились в в суд.

В итоге суд обязал администраци срок до середины июня 2019 года отремонтировать жилье, выделенное сироте.

В 2020 году сельская администрация обращалась в суд за отсрочкой, поскольку денег на ремонт в бюджете не нашлось. Суд в иске отказал, та как отсутствие финансирования само по себе не является безусловным основанием для отсрочки исполнения судебного решения. А длительное неисполнения решения суда еще больше нарушает права сироты.

«К сожалению, решение суда не исполнено до настоящего времени. В течение последних лет мужчина за свой счет выполнил некоторые работы в жилом доме, решил вопрос с водоснабжением и сливом, поменял электропроводку. Но для того, чтобы привести муниципальный дом в нормальное техническое состояние, нужен капитальный ремонт, предусмотренный решением суда», — отметили в аппарате томского омбудсмена.

В 2020 сотрудники следственного комитета по обращению томского омбудсмена рассматривали вопрос о возбуждении в отношении муниципальных чиновников уголовного дела за затягивание сроков исполнения решения суда. Но после проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В мае этого года томский омбудсмен Елена Карташова снова обратилась к следователям с просьбой проверить и оценить действия зырянских чиновников, допустивших затягивание проведения капитального ремонта жилья.

В итоге вынесенное в 2020 году решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статьям 293 УК РФ «Халатность», 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» было отменено. Сейчас проводится дополнительная проверка.

Ситуация остается на контроле томского омбудсмена.