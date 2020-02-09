Томские власти ждут закон Минздрава про тестирование школьников на наркотики

Администрация Томской области ждет принятия федерального закона от Минздрава, который поможет определить регламент работы с наркозависимыми школьниками, выявленными во время тестирования. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

«Мы надеемся, что скоро Минздрав примет федеральный закон: как проводить тестирование, по каким критериям и как потом использовать эти данные. Вот выявляем мы школьника, который потреблял наркотические вещества, и что дальше делать? Сейчас школьники в добровольном порядке проходят тестирование. Сначала они беседуют со специалистом, и, если тот делает вывод, что школьник, возможно, употреблял наркотики, то ему предлагают специальные психологические тесты. Дальше уже идет медицинское освидетельствование. Если подтверждается факт употребления наркотиков, то непонятно, что дальше делать с этой информацией. Куда этого школьника, кто с ним будет работать? Смысл его ставить на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, потому что мы все понимаем, что тут сразу включатся правоохранительные органы. С такими школьниками должны работать специалисты: психиатры, наркологи. Поэтому должен быть определен регламент», — объяснил Толстоносов.





Данный закон сможет «дать толчок», в том числе, и для профилактики потребления наркотиков среди несовершеннолетних, добавил замгубернатора.





Всего, по его словам, в 2020 году на профилактику наркомании и правонарушений в рамках региональной программы «Обеспечение безопасности населения» предусмотрено более семи миллионов рублей. Из них 300 тысяч рублей потратят на социологические исследования и мониторинг распространения, употребления и оборота наркотиков. Еще 330 тысяч рублей пойдут на социально-психологическое тестирование.







Отметим, что в 2020 году в Томской области в сфере незаконного оборота наркотиков выявили 1841 преступление, изъято более 172 килограммов наркотических веществ (это на 142 % больше, чем в 2018 году).