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03 февраля,
2020
Новости

Власти: в Томской области нет больных коронавирусом

ТВ2
ТВ2
18 минут назад

Диагноз «коронавирус» не подтвердился у троих граждан Китая и томички, вернувшейся из этой страны, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Пациенты находятся в инфекционном отделении городской больницы № 3 Томска. Результаты на наличие новой коронавирусной инфекции у них отрицательные. В настоящий момент состояние всех пациентов удовлетворительное», — сообщил заместитель начальника облздрава Сергей Дмитриев.


Он добавил, что пациенты поступили с признаками острой респираторной инфекции и небольшим повышением температуры, однако врачи решили оставить их под наблюдением до полного выздоровления.


Ранее мы сообщали, что специалисты Роспотребнадзора осматривают и измеряют температуру у пассажиров, которые прилетают в Томск междугородними рейсами. Такие меры введены в связи с эпидемией коронавируса в Китае. Сейчас в области наблюдается сезонный рост заболевания ОРВИ и гриппом.


«В настоящее время по данным мониторинга выявляются случаи заболевания гриппом. При повышении уровня заболеваемости в медицинских учреждениях будет введен усиленный противоэпидемический режим, который включает ограничение посещения пациентов в стационарах, введение масочного режима, контроль за соблюдением температурного режима и проведением дезинфекционных мероприятий», — сообщила руководитель  управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Пичугина.


По информации облздрава, в аптеках и больницах находится около 800 тысяч средств индивидуальной защиты (масок) и 224 тысячи упаковки противовирусных препаратов. По информации Сергея Дмитриева, такого количества лекарств и средств защиты достаточно для прохождения эпидпериода.


При первых симптомах гриппа или ОРВИ медики рекомендуют поберечь себя и близких: воздержаться от выхода на работу, в школу или детский сад, не заниматься самолечением и обязательно обратиться к врачу.


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