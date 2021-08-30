Власти: В Томске нужно создать минимум семь тысяч новых ученических мест

В Томске необходимо построить минимум семь новых школ, чтобы дети могли комфортно учиться в две смены. Сейчас многие школы просто переполнены. «В этом году в школы пойдут почти 60 тысяч учеников. Это почти на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. Из них больше 7 тысяч первоклассников. В целом, подготовка идет в штатном режиме, все учреждения сегодня готовы. Мы дорабатываем последние вопросы, которые касаются безопасных подходов и подъездов. К сожалению, вопросы переполненности общеобразовательных учреждений не единичны. В ближайшей перспективе мы начнем строительство новой пятой школы в Томске на 1100 мест на ул. Демьяна Бедного. Косвенно она позволит снять напряжение в Октябрьском районе», — рассказал журналистам и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Автор: Валерий Доронин, пресс-служба мэрия Томска

Одна из школ, которая столкнулась с проблемой переполненных классов — 58. По проектной мощности школа рассчитана на обучение 1100 детей в две смены. На данный момент в ней обучается 2230 детей. «У нас около 300 первоклассников — девять первых классов. Можно было сделать и десять, и одиннадцать первых классов, но проблема в площадях. У нас наполняемость первых классов — 33-34 человека. В этом году мы разместились, но были перестроены все вспомогательные помещения, какие только возможно», — говорит директор школы № 58 Томска Светлана Сидорова.

Автор: Валерий Доронин, пресс-служба мэрия Томска Михаил Ратнер и директор школы № 58 Светлана Сидорова