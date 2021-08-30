Власти: В Томске нужно создать минимум семь тысяч новых ученических мест

В Томске необходимо построить минимум семь новых школ, чтобы дети могли комфортно учиться в две смены. Сейчас многие школы просто переполнены.
«В этом году в школы пойдут почти 60 тысяч учеников. Это почти на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. Из них больше 7 тысяч первоклассников. В целом, подготовка идет в штатном режиме, все учреждения сегодня готовы. Мы дорабатываем последние вопросы, которые касаются безопасных подходов и подъездов. К сожалению, вопросы переполненности общеобразовательных учреждений не единичны. В ближайшей перспективе мы начнем строительство новой пятой школы в Томске на 1100 мест на ул. Демьяна Бедного. Косвенно она позволит снять напряжение в Октябрьском районе», — рассказал журналистам и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.
Одна из школ, которая столкнулась с проблемой переполненных классов — 58. По проектной мощности школа рассчитана на обучение 1100 детей в две смены. На данный момент в ней обучается 2230 детей.
«У нас около 300 первоклассников — девять первых классов. Можно было сделать и десять, и одиннадцать первых классов, но проблема в площадях. У нас наполняемость первых классов — 33-34 человека. В этом году мы разместились, но были перестроены все вспомогательные помещения, какие только возможно», — говорит директор школы № 58 Томска Светлана Сидорова.
По словам Михаила Ратнера, город ищет места, где можно было бы построить новые учебные заведения. В частности, рассматриваются площадки на улице Клюева, Высоцкого, Крячкова, в микрорайоне Радужном и в поселке Сосновый бор.
«Сейчас мы готовим земельные участки, чтобы включаться в программу. По расчета отрасли, в идеале нам нужно создать около семи тысяч мест, чтобы облегченно вздохнуть. Понятно, что есть определенные демографические нюансы. Ряд предложений мы уже подали. Сейчас ведется работа над тем, чтобы наши планы перешли в дорожные карты», — подчеркнул Ратнер.