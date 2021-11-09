Власти: в МСЧ № 2 проведут капитальный ремонт

«Зданию на Бела Куна в 2022 году стукнет полвека, и, конечно, оно уже не отвечает требованиям нового века. Капитальный ремонт будем вести поэтапно и начнем с разработки проектно-сметной документации. Поручаю предусмотреть в бюджете 2022 года 7 млн рублей на разработку ПСД. Прошу проектировщиков работать вместе с медиками, чтобы не упустить ничего в плане работ», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

В МСЧ № 2 Томска, в которой с 2020 года работает респираторный госпиталь, проведут капитальный ремонт. Сроки и стоимость работ пока неизвестны. В 2022 году будет разработана проектно-сметная документация.

Ранее в здании МСЧ № 2 побывали депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина и замгубернатора Алена Левко. Они также отметили, что больница нуждается в ремонте.

«Помещения необходимо ремонтировать. Но сегодня важно обеспечить прежде всего качественную и оперативную помощь пациентам, нуждающимся в госпитализации. Случаи, когда пациенты находятся непродолжительное время в коридоре, подтверждаются, но они единичны и кратковременны. Главному врачу МСЧ №2 дано поручение обеспечить оперативную маршрутизацию пациентов, при этом медицинскую помощь оказывать безотлагательно», - отметила заместитель губернатора.

На сегодняшний день коечный фонд МСЧ № 2 составляет 374 койки, из которых 86 реанимационные. За период работы респираторного госпиталя здесь пролечилось больше 11 тысяч пациентов.

Добавим, что недавно в МСЧ № 2 прошла проверка, в ходе которой Росздравнадзор обнаружил нарушения. Ведомство не конкретизирует, какие именно, однако руководству было выдано предписание об их устранении.

Поводом для проверок стал поступок жителя Томска Сергея, который переоделся в костюм врача и пробрался к 84-летней бабушке в красную зону, которая попала в ковидный госпиталь МСЧ № 2 с пневмонией.

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