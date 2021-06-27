Власти в Бурятии ввели обязательную вакцинацию

Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев подписал постановление об обязательной вакцинации от COVID-19. Привиться должны будут медики, учителя, чиновники, работники сферы услуг, студенты, жители старше 65 лет и некоторые другие.

«На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Республике Бурятия расценивается как неблагополучная. Темп прироста заболеваемости возрос с 22 мая, когда прирост за сутки составил 16%, а в последующие дни увеличился до 59%, - отметил Сергей Ханхареев. - При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых в структуре общей заболеваемости составляет 69%. Отмечается рост числа заболевших лиц, которые активно посещают общественные места и пользуются общественным транспортом. Поэтому нами было принято решение о проведении обязательной вакцинации граждан, подверженных наибольшему риску инфицирования. Создание коллективного иммунитета позволит нам стабилизировать эпидситуацию по новой коронавирусной инфекции в республике».

По информации Роспотребнадзора, в список обязанных вакцинироваться входят медики, чиновники, социальные работники, работники транспорта, ЖКХ и сферы обслуживания, культурных и досуговых учреждений, студенты, жители старше 65 лет.

Планируется привить до 1 сентября не менее 60% бюджетников.

Постановление не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с порядком проведения вакцинации вакцинами ГАМ-КОВИД-ВАК, ЭпиВакКорона, КовиВак.

23 июня в Бурятии ввели локдаун – жесткие ограничительные меры с 27 июня по 11 июля из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки.