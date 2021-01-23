Власти: в 2020 году средняя зарплата в Томской области выросла на 5%

Средняя зарплата в Томской области в 2020 году составляла 48 тысяч рублей. За год он выросла на 5%. Такие данные привел замгубернатора по экономике Андрей Антонов.





«По оценкам, рост заработной платы по региону в 2020 году составил 5,1%. В среднем она составляет почти 48 тысяч рублей, в Российской Федерации — 50 тысяч рублей. Рост произошел благодаря компенсационным мерам государственной поддержки, зарплатным программам, индексации МРОТ на 7,5%, выплатам, которые были в добывающей отрасли, связанным с ритмами, когда было необходимо проходить дополнительный двухнедельный режим карантина. Также были выплаты, связанные со здравоохранением, социальным обслуживанием», — сказал Антонов.