Добрые новости
23 января,
2021
1
фото
Новости

Власти: в 2020 году средняя зарплата в Томской области выросла на 5%

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Средняя зарплата в Томской области в 2020 году составляла 48 тысяч рублей. За год он выросла на 5%. Такие данные привел замгубернатора по экономике Андрей Антонов.


«По оценкам, рост заработной платы по региону в 2020 году составил 5,1%. В среднем она составляет почти 48 тысяч рублей, в Российской Федерации — 50 тысяч рублей. Рост произошел благодаря компенсационным мерам государственной поддержки, зарплатным программам, индексации МРОТ на 7,5%, выплатам, которые были в добывающей отрасли, связанным с ритмами, когда было необходимо проходить дополнительный двухнедельный режим карантина. Также были выплаты, связанные со здравоохранением, социальным обслуживанием», — сказал Антонов.

Власти: в 2020 году средняя зарплата в Томской области выросла на 5%

Он уточнил, что в 2020 году область перевыполнила план и по сбору доходов на физических лиц. План был перевыполнен на 7%, или 300 млн рублей.


«У нас нет значительных задержек по зарплате, даже обеспечен ее рост, за что спасибо работодателям», — подчеркнул Андрей Антонов.

А вот как изменилась средняя зарплата в Томской области за 2010-2019 годы.

Добавим, что ранее губернатор Сергей Жвачкин утвердил минимальную зарплату в регионе на 2021 год. Согласно соглашению, минимальная зарплата в Томской области в 2021 году вырастет и составит 12 тысяч 792 рубля. С надбавками минимальный размер оплаты труда в новом году в Томске составляет 16 тысяч 630 рублей. 

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.