Власти Тывы заблокировали район республики из-за коронавируса

Власти Тывы ввели полный домашний карантин в Тоджинском районе республики и перекрыли ведущие к нему дороги. За последние сутки коронавирус выявили сразу у восьми жителей района.

Как рассказал в видеообращении глава Тывы Шолбан Кара-оол, вирус в республику завез госслужащий, прилетевший 21 марта из Москвы. Близко контактировали с ним 67 человек.

Лабораторные исследования установили положительный результат у восьми из них. Это та самая семья, в которой жил вирусоноситель: четверо взрослых и четверо детей от 8 месяцев до 12 лет. При этом у них пока нет симптомов и ухудшения состояния здоровья, - рассказал Шолбан Кара-оол. - Всего на сегодняшний день установлено около 300 контактных лиц, у которых взяты пробы. Их результаты станут известны позже.

Карантин ввели на всей территории Тоджинского района. Жителям запрещено покидать свои дома, все предприятия и учреждения, кроме обеспечивающих жизнедеятельность, будут закрыты. Также власти планируют перекрыть все дороги к району и дороги между его поселениями.





По данным издания ИА «Хакасия», мужчина, с которого началось заражение в Тоджинском районе, работает в МЧС. В Тыву он прилетел на охоту и рыбалку, хотя сейчас не сезон.





На 9 апреля в России болеет коронавирусом 10 131 человек. Выздоровели 698 человек, погибли от заболевания 76 пациентов.





В Томской области было зафиксировано четыре случая коронавируса. Трое человек выздоровели, самочувствие пациента, диагноз которого был подтвержден 8 апреля, удовлетворительное. Он изолирован в медицинское учреждение и получает симптоматическое лечение. Анализы контактных с ним людей переданы на исследование.





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