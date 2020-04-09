Власти Тывы заблокировали район республики из-за коронавируса

Власти Тывы ввели полный домашний карантин в Тоджинском районе республики и перекрыли ведущие к нему дороги. За последние сутки коронавирус выявили сразу у восьми жителей района.
Как рассказал в видеообращении глава Тывы Шолбан Кара-оол, вирус в республику завез госслужащий, прилетевший 21 марта из Москвы. Близко контактировали с ним 67 человек.
Карантин ввели на всей территории Тоджинского района. Жителям запрещено покидать свои дома, все предприятия и учреждения, кроме обеспечивающих жизнедеятельность, будут закрыты. Также власти планируют перекрыть все дороги к району и дороги между его поселениями.
По данным издания ИА «Хакасия», мужчина, с которого началось заражение в Тоджинском районе, работает в МЧС. В Тыву он прилетел на охоту и рыбалку, хотя сейчас не сезон.
На 9 апреля в России болеет коронавирусом 10 131 человек. Выздоровели 698 человек, погибли от заболевания 76 пациентов.
В Томской области было зафиксировано четыре случая коронавируса. Трое человек выздоровели, самочувствие пациента, диагноз которого был подтвержден 8 апреля, удовлетворительное. Он изолирован в медицинское учреждение и получает симптоматическое лечение. Анализы контактных с ним людей переданы на исследование.
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