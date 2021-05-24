Власти Томской области: За шесть лет зарплата в регионе выросла в 1,5 раза

Средняя зарплата в 2020 году в Томской области составляла 47,4 тысячи рублей. За год она выросла на 5%, однако с учетом инфляции ее реальный рост составил 1,3%. Такие данные содержатся в отчете администрации Томской области за 2020 год.





По данным властей, Томская область сохранила место в тройке регионов-лидеров в Сибири по уровню зарплат (выше зарплата в Красноярском крае и Иркутской области).





«Лидирующую позицию по величине заработной платы сохранила добывающая отрасль, где по итогам года она превысила среднеобластную в 2 раза. Аутсайдеры по уровню заработной платы: гостиничный и ресторанный бизнес (52% средней по региону), предоставление прочих видов услуг (58%) и торговля (59%)», — подчеркивается в отчете.