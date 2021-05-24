Власти Томской области: За шесть лет зарплата в регионе выросла в 1,5 раза

Средняя зарплата в 2020 году в Томской области составляла 47,4 тысячи рублей. За год она выросла на 5%, однако с учетом инфляции ее реальный рост составил 1,3%. Такие данные содержатся в отчете администрации Томской области за 2020 год.
По данным властей, Томская область сохранила место в тройке регионов-лидеров в Сибири по уровню зарплат (выше зарплата в Красноярском крае и Иркутской области).
«Лидирующую позицию по величине заработной платы сохранила добывающая отрасль, где по итогам года она превысила среднеобластную в 2 раза. Аутсайдеры по уровню заработной платы: гостиничный и ресторанный бизнес (52% средней по региону), предоставление прочих видов услуг (58%) и торговля (59%)», — подчеркивается в отчете.
Власти региона отмечают, что за шесть лет номинальная зарплата в регионе выросла в 1,5 раза. В бюджетной сфере за 2020 год зарплата выросла на 6,8% и составила 47,0 тысяч рублей.
«Влияние на это оказали дополнительные федеральные средства, направленные на доплаты медикам и социальным работникам в условиях COVID-19, педагогам общего образования и преподавателям высшей школы», — пишут власти. За шесть лет, по их данным, зарплата в бюджетной сфере выросла на 46%.
В реальном секторе экономики в 2020 году зарплата выросла на 4,9% и составила 47,6 тыс. рублей.
Выросли в 2020 году и пенсии. За год их размер увеличился на 5,5% (с учетом инфляции на 1,2%) и по состоянию на 1 января 2021 года составил 17,1 тыс. рублей (в целом по РФ - 15,7 тыс. рублей).
«За период с 2015 года средний размер назначенных пенсий вырос почти на треть, этому способствовало продолжение реализации мероприятий пенсионной реформы. По размеру назначенных пенсий Томская область сохраняет лидирующую позицию среди регионов СФО и входит в ТОП-15 среди всех субъектов РФ», — подчеркивают власти.