Власти Томской области создадут новое предприятие для перевозок по региону
Администрация Томской области создаст новое предприятие для внутрирегиональных перевозок, оно будет называться ООО «Томская областная пассажирская компания». Как рассказал журналистам вице-губернатор Игорь Шатурный, в создание новой компании власти вложат порядка 600 млн рублей. «Томскавтотранс» заниматься перевозками больше не будет.
Шатурный пояснил, что по закону Томская область до июля 2020 года должна определить новых перевозчиков по 35 маршрутам внутри региона. 12 из этих маршрутов являются социальными и для перевозчиков убыточными, поэтому предприниматели не берутся их обслуживать.
Рассматривали разные варианты, как организовать перевозку наших жителей. Губернатор принял решение о создании организации, которая приобретет 80 автобусов и будет в рамках конкурсных процедур обеспечивать перевозки внутри Томской области. Цена вопроса — порядка 600 млн рублей, — рассказал вице-губернатор. — Будем проводить конкурс, разбивая эту сумму на три года.
Вице-губернатор добавил, что новое предприятие будет работать в рамках холдинга совместно с «Томскавтотрансом». У последнего «Томская областная пассажирская компания» будет арендовать имущество: автовокзал, гаражи, оборудование для техосмотров и др.
«Мы выводим «Томскавтотранс» на безубыточную работу. Численность сотрудников предприятия оптимизирована до 80 человек. Задолженность «Томскавтотранса» по кредитам — порядка 42 млн рублей, перед перевозчиками у организации долгов нет. Новых водителей определим в рамках конкурсных процедур, будут определены условия работы, за их нарушение будем увольнять. Наведем порядок в госпредприятии».
Необходимость в создании еще одного предприятия, помимо «Томскавтотранса», Шатурный объяснил коллективным решением обладминистрации.
Мы обсуждали возможность того, чтобы загрузить «Томскавтотранс» перевозочной деятельностью. Но взвесили все плюсы и минусы и определили, как будет работать именно холдинг, — объяснил Шатурный. — Остальные секреты рассказывать не будем, потому что там есть определенные условия и оптимизация определенных рисков и затрат позволяет нам вот так работать.
Напомним, в апреле 2016 года в «Томскавтотранс» пришел инвестор — компания «Регион-Транс». Власть тогда заявляла, что инвестор вложит в предприятие миллиард рублей. Они пойдут в том числе на покупку больше 100 новых автобусов и сокращение долгов. Однако кредиторская задолженность с 60 млн рублей на дату вхождения инвестора выросла до 85 млн рублей на дату расторжения соглашения с ним, а автобусов поступило лишь пять. И то они были взяты в аренду самим предприятием «Томскавтотранс» с последующим выкупом.
В феврале 2018 года замгубернатора Юрий Гурдин рассказывал, что финансовое оздоровление «Томскавтотранса» успешно продолжается. Спустя месяц ФСБ возбудила уголовное дело в отношении инвестора предприятия Владимира Ильичева. Ведомство подозревало его в том, что он сдавал автобусы «Томскавтотрансу» по завышенной цене, заведомо превышающей рыночную более чем на 7 миллионов рублей. Сам Владимир Ильичев заявлял, что уголовное дело против него заказное. В январе этого года суд прекратил уголовное дело и назначил Ильичеву штраф в 35 тысяч рублей. «Регион-Транс» перестал управлять «Томскавтотрансом» летом 2018 года. Предприятие перешло под контроль администрации Томской области. Сергей Световец возглавил «Томскавтотранс» в июне 2018 года. Потом его заменил Евгений Демченко.
Несколько раз сотрудникам «Томскавтотранса» задерживали зарплаты и компенсации по сокращениям. В июне руководство предприятия попросило уволиться 15 водителей, которые почти год находились в отпуске без содержания. В июле перевозчики, осуществляющие междугородние рейсы и рейсы по области, написали письмо губернатору региона Сергею Жвачкину. Они рассказали, что долг «Томскавтотранса» перед ними растет, и предупредили, что с 1 июля будут вынуждены исключить остановку на автовокзале из пути следования. В августе 2019 года сотрудники «Томскавтотранса» жаловались, что им не выплатили зарплату за июль и выплаты по сокращениям. В том же месяце заявление об увольнении по собственному желанию написал гендиректор предприятия Сергей Световец.
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