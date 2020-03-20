Власти Томской области создадут новое предприятие для перевозок по региону

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Администрация Томской области создаст новое предприятие для внутрирегиональных перевозок, оно будет называться ООО «Томская областная пассажирская компания». Как рассказал журналистам вице-губернатор Игорь Шатурный, в создание новой компании власти вложат порядка 600 млн рублей. «Томскавтотранс» заниматься перевозками больше не будет.



Шатурный пояснил, что по закону Томская область до июля 2020 года должна определить новых перевозчиков по 35 маршрутам внутри региона. 12 из этих маршрутов являются социальными и для перевозчиков убыточными, поэтому предприниматели не берутся их обслуживать.

Рассматривали разные варианты, как организовать перевозку наших жителей. Губернатор принял решение о создании организации, которая приобретет 80 автобусов и будет в рамках конкурсных процедур обеспечивать перевозки внутри Томской области. Цена вопроса — порядка 600 млн рублей, — рассказал вице-губернатор. — Будем проводить конкурс, разбивая эту сумму на три года.

Вице-губернатор добавил, что новое предприятие будет работать в рамках холдинга совместно с «Томскавтотрансом». У последнего «Томская областная пассажирская компания» будет арендовать имущество: автовокзал, гаражи, оборудование для техосмотров и др.

«Мы выводим «Томскавтотранс» на безубыточную работу. Численность сотрудников предприятия оптимизирована до 80 человек. Задолженность «Томскавтотранса» по кредитам — порядка 42 млн рублей, перед перевозчиками у организации долгов нет. Новых водителей определим в рамках конкурсных процедур, будут определены условия работы, за их нарушение будем увольнять. Наведем порядок в госпредприятии».



Необходимость в создании еще одного предприятия, помимо «Томскавтотранса», Шатурный объяснил коллективным решением обладминистрации.