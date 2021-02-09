Власти Томской области разрешили работать клубам и общепиту по ночам

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин с 10 февраля снял все ограничения по времени работы кафе, ресторанов и ночных клубов в регионе. Ранее в Томской области они имели право работать до полуночи.
«Эпидобстановка позволяет нам снять все ограничения по времени работы кафе, ресторанов и ночных клубов, — заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин во время рабочей поездки в Асиновский район сегодня, 9 февраля. — Раньше они имели право работать до полуночи, теперь никаких временных ограничений нет. Еще одна причина принятого решения — желание молодежи, которое совпадает и с потребностями бизнеса. С понедельника наши университеты возобновили очное обучение, а студенты привыкли жить в студенческой столице страны полноценной жизнью. Разумеется, при этом учреждения общепита должны строго соблюдать установленные эпидправила, а перед открытием обязательно уведомить о начале работы на нашем сайте работа.томск.рф».
с начала пандемии в регионе заболели 29 036 человек (без учета статистики по Северску). С середины января темпы выявления новых случаев коронавируса резко упали. При этом власти не исключают наступления весной третьей волны коронавируса.
Ранее Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности до 31 марта. Томичи обязаны находиться в общественных местах, магазинах, транспорте в масках. Кроме того в регионе запрещены культурно-массовые мероприятия и выборочно разрешены спортивные.
Первые ограничения из-за ковида были введены в марте прошлого года. В результате, общепит стал работать на вынос, многие клубы были вынуждены закрыться. Смягчаться карантинные ограничения стали только в середине лета.
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