Власти Томской области разрешили работать клубам и общепиту по ночам

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин с 10 февраля снял все ограничения по времени работы кафе, ресторанов и ночных клубов в регионе. Ранее в Томской области они имели право работать до полуночи.





«Эпидобстановка позволяет нам снять все ограничения по времени работы кафе, ресторанов и ночных клубов, — заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин во время рабочей поездки в Асиновский район сегодня, 9 февраля. — Раньше они имели право работать до полуночи, теперь никаких временных ограничений нет. Еще одна причина принятого решения — желание молодежи, которое совпадает и с потребностями бизнеса. С понедельника наши университеты возобновили очное обучение, а студенты привыкли жить в студенческой столице страны полноценной жизнью. Разумеется, при этом учреждения общепита должны строго соблюдать установленные эпидправила, а перед открытием обязательно уведомить о начале работы на нашем сайте работа.томск.рф».