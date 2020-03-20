Власти Томской области рассказали о поддержке бизнеса в период коронавируса

«На этой неделе мы разрабатываем план. На следующей неделе мы его утвердим у губернатора. В частности, будет запуск микрофинансовой организации, которая позволит взять небольшие суммы на 2-3 месяца для пополнения оборотных средств, причем с возвратом до трех лет. <...> В микрофинансовой организации сейчас порядка 50 миллионов рублей. Понятно, что это, наверное, не закроет полный объем, но мы считаем, это позволит малому и среднему бизнесу продержаться. Например, заплатить арендные платежи», — рассказал вице-губернатор Андрей Антонов.





Также сейчас обладминистрация формирует реестр организаций, которые могут столкнуться с трудностями при оплате коммунальных платежей. В него уже вошли гостиницы. По прогнозу обладминистрации, определенные трудности могут возникнуть и у туристического бизнеса, и у организаций общепита.





«Но здесь уже есть альтернативы, которые прорабатываются. Сейчас очень активно развивается сервис доставки, и на некоторое время нужно просто перепрофилировать бизнес. И со стороны федерации, федеральных операторов «Яндекс Еда», «Деливери Клаб» сокращаются сроки рассмотрения заявки для участия в данной программе для того, чтобы рестораторы быстрее могли войти в эту систему и тем самым нивелировать свои расходы», — уточнил Антонов.