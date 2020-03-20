Власти Томской области рассказали о поддержке бизнеса в период коронавируса

Руководители малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате вспышки коронавирусной инфекции, могут оформить специальные льготные кредиты. Об этом журналистам рассказал замгубернатора по экономическому развитию Андрей Антонов.
«На этой неделе мы разрабатываем план. На следующей неделе мы его утвердим у губернатора. В частности, будет запуск микрофинансовой организации, которая позволит взять небольшие суммы на 2-3 месяца для пополнения оборотных средств, причем с возвратом до трех лет. <...> В микрофинансовой организации сейчас порядка 50 миллионов рублей. Понятно, что это, наверное, не закроет полный объем, но мы считаем, это позволит малому и среднему бизнесу продержаться. Например, заплатить арендные платежи», — рассказал вице-губернатор Андрей Антонов.
Также сейчас обладминистрация формирует реестр организаций, которые могут столкнуться с трудностями при оплате коммунальных платежей. В него уже вошли гостиницы. По прогнозу обладминистрации, определенные трудности могут возникнуть и у туристического бизнеса, и у организаций общепита.
«Но здесь уже есть альтернативы, которые прорабатываются. Сейчас очень активно развивается сервис доставки, и на некоторое время нужно просто перепрофилировать бизнес. И со стороны федерации, федеральных операторов «Яндекс Еда», «Деливери Клаб» сокращаются сроки рассмотрения заявки для участия в данной программе для того, чтобы рестораторы быстрее могли войти в эту систему и тем самым нивелировать свои расходы», — уточнил Антонов.