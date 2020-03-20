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20 марта,
2020
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Новости

Власти Томской области рассказали о поддержке бизнеса в период коронавируса

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Руководители малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате вспышки коронавирусной инфекции, могут оформить специальные льготные кредиты. Об этом журналистам рассказал замгубернатора по экономическому развитию Андрей Антонов.

Власти Томской области рассказали о поддержке бизнеса в период коронавируса

«На этой неделе мы разрабатываем план. На следующей неделе мы его утвердим у губернатора. В частности, будет запуск микрофинансовой организации, которая позволит взять небольшие суммы на 2-3 месяца для пополнения оборотных средств, причем с возвратом до трех лет.  <...> В микрофинансовой организации сейчас порядка 50 миллионов рублей. Понятно, что это, наверное, не закроет полный объем, но мы считаем, это позволит малому и среднему бизнесу продержаться. Например, заплатить арендные платежи», — рассказал вице-губернатор Андрей Антонов. 


Также сейчас обладминистрация формирует реестр организаций, которые могут столкнуться с трудностями при оплате коммунальных платежей. В него уже вошли гостиницы. По прогнозу обладминистрации, определенные трудности могут возникнуть и у туристического бизнеса, и у организаций общепита.


«Но здесь уже есть альтернативы, которые прорабатываются. Сейчас очень активно развивается сервис доставки, и на некоторое время нужно просто перепрофилировать бизнес. И со стороны федерации, федеральных операторов «Яндекс Еда», «Деливери Клаб» сокращаются сроки рассмотрения заявки для участия в данной программе для того, чтобы рестораторы быстрее могли войти в эту систему и тем самым нивелировать свои расходы», — уточнил Антонов.

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