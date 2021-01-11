Власти Томской области прогнозируют рост заболевших коронавирусом к 25 января

Власти Томской области ожидают всплеск заболеваемости коронавируса к концу января. В последние несколько дней в регионе подтверждают около 130 новых случаев ковида.

«В районе 24 — 25 января мы можем увидеть всплеск количества выявленных пациентов. Это связано с праздниками, инкубаицонным периодом этой инфекции. Говорить о том, сколько коек будет занято к этому периоду достаточно сложно. Сегодня свободно 900 коек, мы пока сохраняем коечный фонд», — цитируют замгубернатора Ивана Деева в официальном аккаунте Томской области в Телеграме.





По данным оперштаба, в Томской области свободно 49,3% коек. Глава облздрава Сергей Дмитриев сообщал, что всего в регионе развернуто 2810 коек. В частности, респираторные госпитали открыты на базе медсанчасти № 2, больницы скорой медицинской помощи (БСМП), роддома № 4.