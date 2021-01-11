Власти Томской области прогнозируют рост заболевших коронавирусом к 25 января
Власти Томской области ожидают всплеск заболеваемости коронавируса к концу января. В последние несколько дней в регионе подтверждают около 130 новых случаев ковида.
«В районе 24 — 25 января мы можем увидеть всплеск количества выявленных пациентов. Это связано с праздниками, инкубаицонным периодом этой инфекции. Говорить о том, сколько коек будет занято к этому периоду достаточно сложно. Сегодня свободно 900 коек, мы пока сохраняем коечный фонд», — цитируют замгубернатора Ивана Деева в официальном аккаунте Томской области в Телеграме.
По данным оперштаба, в Томской области свободно 49,3% коек. Глава облздрава Сергей Дмитриев сообщал, что всего в регионе развернуто 2810 коек. В частности, респираторные госпитали открыты на базе медсанчасти № 2, больницы скорой медицинской помощи (БСМП), роддома № 4.
Весной 2021 года планируется открытие респираторного госпиталя во Дворце зрелищ и спорта. Он будет рассчитан на 400 коек.
По оценке замгубернатора Ивана Деева, перепланирование должно было занять около полутора месяцев, но сроки затянулись. Организация респираторного госпиталя во Дворце спорта позволила бы обратно перепрофилировать другие лечебные учреждения. В частности, к обычной работе мог бы вернуться 4-й роддом.
ПОДДЕРЖАТЬ ТВ2
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?