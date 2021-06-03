Власти Томской области предложили Италии сотрудничество

Губернатор региона Сергей Жвачкин встретился на Петербургском экономическом форуме с председателем совета директоров банка «Интеза» президентом ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико.





Как сообщила пресс-служба обладминистрации, губернатор и итальянский банкир, возглавляющий НКО, обсудили стратегию сотрудничества для развития культурных, общественных и экономических отношений (увеличение торговли и создание совместных производств). Чтобы подробнее обсудить перспективы сотрудничества Антонио Фаллико пригласил томскую делегацию на Евразийский экономический форум, который пройдет в Вероне в октябре.



«Мы разработали дорожную карту развития сотрудничества Томской области с Италией, – сказал Сергей Жвачкин и передал Фаллико документ. – Готовы к новым совместным проектам в науке, инновациях, АПК, пищевой индустрии».



Антонио Фаллико в ответ пообещал в течение пяти дней изучить и дополнить документ томичей совместно с итальянскими коллегами.



Кроме того, томский губернатор принял предложение Антонио Фаллико провести в Томске в сентябре фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. (New Italian Cinema Event).

