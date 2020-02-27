Власти Томской области планируют выделить жилье 31 многодетной семье

Депутаты Законодательной Думы Томской области внесли поправки в закон «О специализированном жилищном фонде». Теперь жилье будет предоставляться большему числу семей, воспитывающих пять и более несовершеннолетних детей, сообщается на сайте томского парламента.

Жилье из спецфонда Томской области предоставляется семьям с пятью и более несовершеннолетними детьми с 2011 года. Ранее для получения жилья такой семье нужно было встать на учет в качестве нуждающейся до 1 января 2014 года.





Согласно внесенным поправкам, срок постановки на учет продлили до 1 января 2015 года. Ожидается, что получить жилье сможет еще 31 многодетная семья, на что в бюджете региона на 2020 год заложено 94 млн рублей.





По предварительной информации, еще 100 семей Томской области с пятью и более детьми встали на учет как нуждающиеся. На то, чтобы обеспечить эти семьи жилплощадью, необходимо 324,1 млн рублей.

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С 2011 года жилые помещения в Томской области получили 144 семьи с пятью и более детьми.