Власти Томской области отправили на родину 587 студентов из Казахстана

Власти Томской области помогли вернуться на родину 587 студентам из Казахстана, сообщает пресс-служба обладминистрации. Для их отправки организовали два авиарейса и пять автобусных, билеты старались продавать онлайн.
Фото: администрация Томской области
10 мая первым чартерным авиарейсом вылетели 207 граждан Казахстана, вторым рейсом 11 мая – 217. Еще 163 человека уехали в северные районы Казахстана 11 мая на пяти автобусах.
Спецрейсы отправляли с автовокзала, где всем отъезжающим измерили температуру. По просьбе губернатора Томской области томские вузы обеспечили отправляющихся домой студентов средствами индивидуальной защиты, продуктовыми сухпайками и водой. В течение суток все автобусы добрались до Казахстана.
Отправку студентов контролировали МИД РФ, а также власти Томской, Омской областей и Алтайского края. Автоколонну сопровождали машины ГИБДД.
В условиях закрытых границ мы начали прорабатывать различные варианты доставки студентов-казахстанцев на родину еще с середины апреля. К началу мая у нас в регионе находится около 4,5 тысячи из 6 тысяч обучающихся в Томске граждан Казахстана, – сказал замгубернатора Томской области Юрий Гурдин. – У студентов хорошие условия проживания, соответствующие всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Большинство осталось в Томске, мы помогли тем, кому нужно было уехать по личным мотивам.
Напомним, 16 марта в связи с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рекомендовал организовать обучение студентов дистанционно, а 17 марта все томские университеты — ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГПУ, ТГАСУ, СибГМУ — перевели студентов на дистанционное обучение.
Кроме того, из-за пандемии коронавируса начало приемной кампании в 2020 году могут перенести на более поздний срок. Этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве. Томские вузы рассматривают возможность проведения вступительных экзаменов онлайн.
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