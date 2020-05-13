Власти Томской области отправили на родину 587 студентов из Казахстана

Власти Томской области помогли вернуться на родину 587 студентам из Казахстана, сообщает пресс-служба обладминистрации. Для их отправки организовали два авиарейса и пять автобусных, билеты старались продавать онлайн.

10 мая первым чартерным авиарейсом вылетели 207 граждан Казахстана, вторым рейсом 11 мая – 217. Еще 163 человека уехали в северные районы Казахстана 11 мая на пяти автобусах.





Спецрейсы отправляли с автовокзала, где всем отъезжающим измерили температуру. По просьбе губернатора Томской области томские вузы обеспечили отправляющихся домой студентов средствами индивидуальной защиты, продуктовыми сухпайками и водой. В течение суток все автобусы добрались до Казахстана.





Отправку студентов контролировали МИД РФ, а также власти Томской, Омской областей и Алтайского края. Автоколонну сопровождали машины ГИБДД.