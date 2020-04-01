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01 апреля,
2020
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Новости

Власти Томской области не планируют закрывать торговые центры

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин расширил перечень товаров первой необходимости, благодаря чему часть магазинов может работать в период самоизоляции.

Власти Томской области не планируют закрывать торговые центры

Ранее в Томской области ввели режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Губернатор региона также принял ограничительные меры, однако ряд жителей попросили их расширить. В частности, они настаивают на закрытии торговых центров и детских садов.


1 апреля в ходе пресс-конференции заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области по медицинским вопросам Сергей Дмитриев отметил, что не владеет информацией о закрытии торговых центров города. В свою очередь руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Пичугина отметила, что сейчас могут работать магазины, которые торгуют товарами первой необходимости.


«Все зависит от того, чем торгуют точки. Если есть товары первой необходимости, то понятно, что они будут торговать. Нам, например, поступает очень много звонков, почему работает «Стройпарк», он как раз входит в эту категорию. Но мы считаем, что магазины, которые торгуют одеждой, должны быть закрыты, а их работники сидеть дома», — подчеркнула Пичугина.


При этом губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о расширении товаров первой необходимости. В обновленный перечень вошли средства индивидуальной защиты и медицинские изделия, топливо, электрооборудование, строительные и отделочные материалы, сантехника, компьютерное оборудование и бытовые приборы, садово-огородный инвентарь, спички, свечи, бытовая химия, постельное белье, зоотовары, одежда и обувь.​

Власти Томской области не планируют закрывать торговые центры

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