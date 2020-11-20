Власти Томской области не исключили ужесточения отдельных санитарных мер
Власти Томской области не исключают ужесточения отдельных санитарных мер. Об этом рассказал заместитель губернатора Иван Деев в эфире телеграм-канала «Милый Томск», отвечая на вопрос журналиста ТВ2.
«Решение об ужесточении мер — коллегиальный вопрос. Так же, как и с дистанционным и не дистанционным образованием. Наряду с петицией «сохраните очное образование» есть очень много обращений о переводе на дистанционное образование по примеру Москвы. Помните, весной, когда все только началось и никто не понимал, что это за инфекция, как она протекает, не было коек, достаточного оборудования, чтобы оказывать медицинскую помощь, был локдаун. Полностью все было остановлено. Сегодня по большому счету написаны все правила, которые позволяют предотвратить или максимально сократить заражение», — отметил Иван Деев.
Он пояснил, что ношение масок в общественных местах дает свой позитивный результат.
«Если бы мы не носили маски, мы бы через 14 дней должны были умножать все на четыре. Поэтому, если мы соблюдаем правила, которые написаны для кафе и ресторанов, для спортивных залов, для практически каждого вида услуг, то мы можем полностью обезопасить ситуацию. Знаете, это как появились симптомы острого респираторного заболевания — не ходи на работу. Но у нас ребенок приходит в школу, а потом выясняется, что мама больна ковидом и отправила ребенка учиться. Такое тоже не редкость», — привел пример Деев.
При этом он не исключил, что какие-то требования станут строже.
«Да, по каким-то направлениям будут более жесткие меры, но здесь всегда нужно соблюсти баланс, так как будут недовольные как одним, так и другим решением. Но сегодня градус ответственности выше, сами предприниматели серьезно относятся к этой ситуации. И мне думается, что, возможно, и не придется какие-то более критичные меры вводить. По отдельным направлениям ужесточение возможно. Не хочу озвучивать, это будет коллегиальное решение», — резюмировал Деев.
В Томской области масочный режим действует с мая. С 9 октября в регионе ужесточились меры по соблюдению масочного режима. Согласно решению, торговые точки, заведения общепита, пассажирский транспорт и прочие организации всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели не вправе обслуживать граждан, если те не используют защитные маски.
За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность: для должностных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч. При повторном административном нарушении штрафы будут увеличены для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций – до миллиона рублей.
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