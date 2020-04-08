Власти Томской области изменили правила въезда в Северск

Администрация Северска и руководство Сибирского химического комбината изменили правила въезда в закрытый город на время действующего режима полной самоизоляции. Теперь въезд разрешен тем, кто едет в город по служебной необходимости или возвращается с работы из других муниципалитетов. Для подтверждения этих фактов необходимо иметь при себе соответствующую справку от работодателя.

Въезд и выезд через КПП также разрешается для посещения медицинских учреждений по направлению врача, ухода за детьми, престарелыми людьми, инвалидами, тяжелыми больными и на похороны. Для получения пропуска необходимо обращаться в режимно-секретную службу администрации Северска или в службу безопасности «СХК» с подтверждающими документами.





Для посещения садовых участков и дач за пределами городской контролируемой зоны потребуется справка правления садового общества или заявление в свободной форме для предъявления часовому на КПП.





При предъявлении соответствующих документов ограничения не коснутся сотрудников медицинских учреждений, правоохранительных органов, военнослужащих, спасателей, работников органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, других организаций, чьи действия направлены на защиту жизни, здоровья, прав и свобод человека. Беспрепятственно смогут пересекать границы закрытого города также владельцы пропусков 1, 2 и 3 групп.





Документы и пропуска на выезде из Северска проверяться не будут.





Северчане с пропиской, но без документального обоснования выезда из города, смогут проехать через КПП один раз – при условии пройти режим полной самоизоляции по месту регистрации.





Остальным гражданам до отмены режима полной самоизоляции въезд через КПП «Центральный» и «Сосновка» будет запрещен. КПП, расположенные на берегу Томи, временно закрываются. Приостанавливаются визиты в Северск для посещения театров, музеев, зоопарка, спортивных, культурных и образовательных мероприятий. При этом доставка в Северск грузов для жизнеобеспечения города будет осуществляться в обычном режиме без ограничений.





Новый порядок въезда и выезда в ЗАТО Северск согласован региональным оперативным штабом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.





В регионе действует режим полной самоизоляции. До 15 апреля томичам рекомендуется сидеть дома. На улицу можно выходить, если надо в ближайший магазин за продуктами, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой. Губернатор региона Сергей Жвачкин несколько раз обращался к жителям региона с просьбой соблюдать эти меры.





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