Власти Томской области: «Детские сады и ясли работают в обычном режиме»

Детские сады и ясли в Томской области работают в обычном режиме, сообщила пресс-службе обладминистрации замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова. Власти региона считают, что вводить в них свободное посещение нет необходимости.
Замгубернатора отметила, что все детские учреждения должны следить за здоровьем воспитанников и сотрудников, измерять температуру и проводить гигиеническую профилактику.
«В условиях превышения в регионе эпидпорога по заболеваемости гриппом и вирусными инфекциями ОРВИ во всех детских садах усилена санитарная обработка помещений. Все комнаты, где пребывают дети, пищеблоки, помещения общего пользован
ия в садах должны проветриваться, кварцеваться и обрабатываться дезинфицирующими растворами», — уточнила Огородова.
Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало регионам России временно перевести школьников на дистанционное обучение. В Томске эта мера заработала с 17 марта. В этот же день большинство вузов перешли на дистанционное обучение.
Каникулы объявлены во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за эпидемии коронавируса, сообщает Минпросвещения. Одновременно досрочный период ЕГЭ переносится на июнь. Изначально он намечался на период с 20 марта по 13 апреля.
В России коронавирусом заболели 147 человек. Среди них — житель Томской области.
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