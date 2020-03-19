Власти Томской области: «Детские сады и ясли работают в обычном режиме»

Детские сады и ясли в Томской области работают в обычном режиме, сообщила пресс-службе обладминистрации замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова. Власти региона считают, что вводить в них свободное посещение нет необходимости.

В детских садах в отличие от школ и учреждений дополнительного образования нет «миграции» из кабинета в кабинет, нет перемен, во время которых пересекается и общается большое количество детей, — рассказала Людмила Огородова. — Поэтому принято решение продолжить работу дошкольных учреждений в обычном режиме.

Замгубернатора отметила, что все детские учреждения должны следить за здоровьем воспитанников и сотрудников, измерять температуру и проводить гигиеническую профилактику.





«В условиях превышения в регионе эпидпорога по заболеваемости гриппом и вирусными инфекциями ОРВИ во всех детских садах усилена санитарная обработка помещений. Все комнаты, где пребывают дети, пищеблоки, помещения общего пользован

ия в садах должны проветриваться, кварцеваться и обрабатываться дезинфицирующими растворами», — уточнила Огородова.

Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало регионам России временно перевести школьников на дистанционное обучение. В Томске эта мера заработала с 17 марта. В этот же день большинство вузов перешли на дистанционное обучение.





Каникулы объявлены во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за эпидемии коронавируса, сообщает Минпросвещения. Одновременно досрочный период ЕГЭ переносится на июнь. Изначально он намечался на период с 20 марта по 13 апреля.





В России коронавирусом заболели 147 человек. Среди них — житель Томской области.







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