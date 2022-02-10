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Власти Томской области выделили 108 млн на экспресс-тесты и лекарства от ковида

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил выделить департаменту здравоохранения 108,5 миллионов рублей из регионального бюджета. Средства пойдут на закупку лекарств от коронавируса и тесты для экспресс-диагностики инфекции.

Из выделенных средств 88,5 миллионов пойдут на закупку лекарственных препаратов от ковида, какие именно лекарства планируется купить, власти не сообщают. Еще 20 миллионов выделено на покупку экспресс-тестов, способных выявить заражение ковидом у человека за 15-20 минут.

«Омикрон вызвал взрывную волну эпидемии, которая пока не утихает. Поэтому нам нужно обеспечить для жителей Томской области и широкий охват тестирования, и бесплатные лекарства», — отметил Сергей Жвачкин.

В Томской области пять дней подряд выявляют более 900 случаев заражения коронавирусом в сутки, эксперты связывают это с распространением в России омикрон-штамма, более заразного, чем предыдующий. Для сравнения: в период распространения дельта-штамма в регионе выявляли менее 300 случаев в сутки.

С 1 февраля в Томской области в связи с ростом заболеваемости ковидом приостановлена плановая медицинская помощь (исключение — пациенты, для которых отсрочка медицинской помощи критична). Заполняемость посадочных мест на всех досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятиях не должна превышать 50%.

Предприятиям и организациям запрещено проводить собрания коллективов и другие массовые мероприятия. Школы, в которых 1% учеников или 10% работников заболели COVID-19, переводятся на дистанционное обучение.

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