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Власти Томской области рассказали о темпах расселения аварийного жилья

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С начала реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» 1958 жителей Томской области переселили из аварийного жилищного фонда. В целом, за три года нацпроект позволил расселить 31,6 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда в Томске и районах. Расходы федерации, области и муниципалитетов на эти цели составили 2,1 миллиарда рублей.

«Сейчас расселение идет в отношении квартир, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В августе президент поддержал предложение парламентского большинства и объявил о запуске новой программы — теперь регионы будут расселять также жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года, получат на это дополнительные средства. Это позволит полностью решить проблему аварийного жилья в Томской области», — сказал замгубернатора Евгений Паршуто.

Добавим, что только на расселение аварийного жилья в Томске необходимо больше 12 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2021 года в муниципальном центре аварийными и подлежащими сносу признаны 550 многоквартирных домов.

В 2021 году власти планируют расселить почти 25 тысяч квадратных метров аварийного жилья, благодаря чему новые жилплощади получат 1800 переселенцев. В частности, в рамках этого проекта ведутся работы по строительству десятиэтажного дома в пер. Целинном.

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