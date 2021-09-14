Власти Томской области рассказали о темпах расселения аварийного жилья

С начала реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» 1958 жителей Томской области переселили из аварийного жилищного фонда. В целом, за три года нацпроект позволил расселить 31,6 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда в Томске и районах. Расходы федерации, области и муниципалитетов на эти цели составили 2,1 миллиарда рублей.

«Сейчас расселение идет в отношении квартир, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В августе президент поддержал предложение парламентского большинства и объявил о запуске новой программы — теперь регионы будут расселять также жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года, получат на это дополнительные средства. Это позволит полностью решить проблему аварийного жилья в Томской области», — сказал замгубернатора Евгений Паршуто.