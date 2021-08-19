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Главная Новости Власти Томской области объявили аукцион на подготовку документов по созданию стадиона на левобережье
Новости

Власти Томской области объявили аукцион на подготовку документов по созданию стадиона на левобережье

ТВ2
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час назад

Областной департамент архитектуры и строительства объявил аукцион на подготовку документов по планировке территории футбольного стадиона на левом берегу Томи. Цена контракта — 25 миллионов рублей. Новая арена станет местом проведения домашних игр «Томи».

В документации аукциона сообщается, что работы пройдут близ озера Сенная Курья. Согласно заказу, в разработанных документах должен быть проект планировки территории стадиона и ее межевания.

Кроме того, подрядчику нужно будет провести инженерные изыскания и предусмотреть возможность размещения ледовой арены, 25-метрового плавательного бассейна, зала для игровых видов спорта, многоэтажного комплекса, крытого скейт-парка, открытых сооружений для игровых видов спорта, воркаута, подготовки к выполнению норм ГТО, спорт-отеля, гребного канала и блока питания.

Аукцион пройдет в августе, работы подрядчику нужно будет выполнить до 10 декабря 2021 года. 

Напомним, первая информация о строительстве нового стадиона появилась в 2015 году. В 2019 году Сергей Жвачкин к данной теме вернулся. По словам губернатора, под стадион было найдено две площадки — в Зеленых Горках или за Коммунальным мостом. Позднее власти региона попросили у Министерства спорта финансирование для того, чтобы начать строительство стадиона в 2020 году. 

 

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