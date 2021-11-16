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Власти Томской области объявили аукцион на 117 млн рублей на покупку земли под студенческий кампус

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Департамент государственного заказа Томской области объявил аукцион о покупке земельного участка для строительства студенческого кампуса. Начальная цена контракта составляет 117 млн рублей.

Согласно требованиям, площадь земельного участка должна быть не менее 25 га и не более 52,5 га. 

«Земельный участок должен быть расположен не более чем в 40-минутной транспортно-пешеходной доступности от одного из главных корпусов вузов г. Томска, что соответствует нахождению в границах фигуры, образованной 6 окружностями с радиусом 7,0 км», — говорится в документах заявки.

Заявки принимаются до 21 ноября. 

О строительстве студенческого кампуса на 20 тысяч мест стало известно в июне 2019 года. В рамках принятия бюджета 2021 года обладминистрация заложила 600 млн. рублей на выкуп у «Карьероуправления» Екатерины Собканюк участка земли, который был приобретен ею в 2010 году за 24 млн рублей. При этом, власти отмечали, что это сумма неточная и конечная стоимость земельного участка определится в результате специализированной оценки.

Кампус возведут в рамках президентского национального проекта «Образование». Помимо корпусов общежитий, в кампусе разместят спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки. 

Стоимость строительства кампуса оценивается в 30 млрд рублей. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сказал, что правительство выделит на строительство 18 млрд рублей. Замгубернатора Андрей Антонов рассказывал, что начать строительство планируется в 2022 году, все работы власти надеются завершить к началу 2024 года. 

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