Власти Томской области объявили аукцион на 117 млн рублей на покупку земли под студенческий кампус

О строительстве студенческого кампуса на 20 тысяч мест стало известно в июне 2019 года. В рамках принятия бюджета 2021 года обладминистрация заложила 600 млн. рублей на выкуп у «Карьероуправления» Екатерины Собканюк участка земли, который был приобретен ею в 2010 году за 24 млн рублей. При этом, власти отмечали, что это сумма неточная и конечная стоимость земельного участка определится в результате специализированной оценки.

Кампус возведут в рамках президентского национального проекта «Образование». Помимо корпусов общежитий, в кампусе разместят спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки.

Стоимость строительства кампуса оценивается в 30 млрд рублей. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сказал, что правительство выделит на строительство 18 млрд рублей. Замгубернатора Андрей Антонов рассказывал, что начать строительство планируется в 2022 году, все работы власти надеются завершить к началу 2024 года.