Власти Томской области не знают, что будет дальше с проектом по реконструкции набережной Ушайки

Власти Томской области считают, что проект реконструкции набережной Ушайки должен быть закончен, однако какой-то определенности по срокам и дальнейшим работам нет.

По его словам, переговоры с «Газпромом» о продолжении работ ведутся, но когда придут деньги на следующий этап работ — неизвестно.

«Определенности нет. У нас достроен один этап, сейчас по нему принимаем решение — в каком формате доделывать его за счет уже региональных источников. Что касается первой и третей очередей, на них есть проектные документации. По третьей очереди проект проходит экспертизу. Все остальное — за пределами моих компетенций», — рассказал замгубернатора Евгений Паршуто на пресс-конференции.

Набережную Ушайки частично реконструировали. Эта реконструкция в рамках первого этапа проекта длилась почти пять лет. Инвестором проекта выступила компания «Газпром», реализовали его питерские строители из «СПб-Гранит». За 2 млрд спонсорских рублей удалось укрепить русло реки и использовать 1,5 гектара гранита.

Помимо обновления набережной была реконструирована подпорная стенка на Главпочтамте, отремонтированы тротуары на участке от улицы Алексея Беленца до здания «1000 мелочей», установлены фонари. В 2019 году работы продолжились на тротуарах площади Ленина и у часовни. Были установлены новые фонари, которые, однако, по-прежнему, не работают.

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер пообещал в 2020 году выделить еще 1,5 млрд рублей на реализацию следующей очереди проекта, нацеленного на благоустройство территории в центре Томска. Речь идет об участке № 1 — от моста напротив «Пассажа Второва» (где был магазин «1000 мелочей») до территории, на которой находится филармония. Также планировалось провести работы по укладке гранитного тротуара на проспекте Ленина в районе драмтеатра.

Однако деньги от «Газпрома» на продолжение работ так и не поступили.

При этом, полученный результат неоднократно критиковали. Известный блогер-урбанист Илья Варламов назвал гранитную набережную Ушайки «памятником глупости». Многие горожане тоже не в восторге от нового общественного пространства, чему есть очевидное доказательство — набережная стабильно безлюдна.

Сейчас в Центре развития городской среды разработали предложения по модернизации общественной территории на набережной реки Ушайки близ Большого концертного зала Томской филармонии. В настоящее время ведутся работы по поиску инвестора для реализации концепции урбанистов.