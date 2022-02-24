Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Власти Томской области не знают, что будет дальше с проектом по реконструкции набережной Ушайки
Новости

Власти Томской области не знают, что будет дальше с проектом по реконструкции набережной Ушайки

ТВ2 ТВ2

Власти Томской области считают, что проект реконструкции набережной Ушайки должен быть закончен, однако какой-то определенности по срокам и дальнейшим работам нет.

Автор:  ТВ2
Автор:  ТВ2

«Определенности нет. У нас достроен один этап, сейчас по нему принимаем решение — в каком формате доделывать его за счет уже региональных источников. Что касается первой и третей очередей, на них есть проектные документации. По третьей очереди проект проходит экспертизу. Все остальное — за пределами моих компетенций», — рассказал замгубернатора Евгений Паршуто на пресс-конференции.

По его словам, переговоры с «Газпромом» о продолжении работ ведутся, но когда придут деньги на следующий этап работ — неизвестно. 

Набережную Ушайки частично реконструировали. Эта реконструкция в рамках первого этапа проекта длилась почти пять лет. Инвестором проекта выступила компания «Газпром», реализовали его питерские строители из «СПб-Гранит». За 2 млрд спонсорских рублей удалось укрепить русло реки и использовать 1,5 гектара гранита. 

Помимо обновления набережной была реконструирована подпорная стенка на Главпочтамте, отремонтированы тротуары на участке от улицы Алексея Беленца до здания «1000 мелочей», установлены фонари. В 2019 году работы продолжились на тротуарах площади Ленина и у часовни. Были установлены новые фонари, которые, однако, по-прежнему, не работают.

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер пообещал в 2020 году выделить еще 1,5 млрд рублей на реализацию следующей очереди проекта, нацеленного на благоустройство территории в центре Томска. Речь идет об участке № 1 — от моста напротив «Пассажа Второва» (где был магазин «1000 мелочей») до территории, на которой находится филармония. Также планировалось провести работы по укладке гранитного тротуара на проспекте Ленина в районе драмтеатра.

Однако деньги от «Газпрома» на продолжение работ так и не поступили.

При этом, полученный результат неоднократно критиковали. Известный блогер-урбанист Илья Варламов назвал гранитную набережную Ушайки «памятником глупости».  Многие горожане тоже не в восторге от нового общественного пространства, чему есть очевидное доказательство — набережная стабильно безлюдна.

Сейчас в Центре развития городской среды разработали предложения по модернизации общественной территории на набережной реки Ушайки близ Большого концертного зала Томской филармонии. В настоящее время ведутся работы по поиску инвестора для реализации концепции урбанистов.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.