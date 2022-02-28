Власти Томской области назначили департамента спецпроектов выходца из ТГУ

Томский губернатор Сергей Жвачкин назначил начальником департамента специальных проектов Дмитрия Сона.
«Хорошо знаю Дмитрия Сона – в первую очередь, как талантливого организатора, с которым мы не раз вместе организовывали форум молодых ученых U-NOVUS, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – У него есть всё, чтобы стать одним из моторов проекта создания кампуса – доскональное знание всех сторон университетской жизни и умение работать в режиме «24/7».
Дмитрий Cон родился в 1971 году в Ташкентской области Узбекской ССР. В 1994-м окончил физико-математический факультет Томского государственного педагогического института по специальности «учитель математики и физики». В этом же году избран председателем профсоюзной организации студентов ТГПУ. С 1996-го по 2008-й работал в администрации Томска, начав с начальника отдела по делам молодежи и закончив председателем комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике.
С 2008-го по 2020-й работал в Томском политехническом университете, пройдя путь от директора международного культурного центра до проректора по воспитательной и социальной работе, а затем до проректора по общим вопросам. С 2020-го – заместитель проректора по социальным вопросам ТГУ. Награжден знаком отличия «Почетный работник сферы молодежной политики», благодарностями Министерства образования и науки РФ. Женат, двое детей.
Напомним, в Томске планируется строительство кампуса на 20 тысяч мест. О нем стало известно в июне 2019 года. Кампус планируется возвести в рамках президентского национального проекта «Образование». Помимо корпусов общежитий в кампусе разместят спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки.
В июле премьер-министр Михаил Мишустин пообещал выделить на строительство кампуса 18 млрд рублей из федерального бюджета. Объем частных инвестиций – более 30 миллиардов рублей. Власти рассчитывали, что к осени 2023 года будет готова проектно-сметная документация, тогда же начнутся основные строительные работы, которые завершатся к 2025 году.
Однако до сих пор не решён вопрос с земельным участком, на котором должны построить кампус. Изначально предполагалось, что это будет сделано после Градостроительного совета. Но его члены, рассмотрев преимущества и недостатки двух площадок: «северной» - на левом берегу Томи площадью 83 гектара, и «южной», расположенной между Томью и озером Сенная Курья, ее площадь 62 гектара, сделать окончательный выбор не смогли.
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