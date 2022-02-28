Власти Томской области назначили департамента спецпроектов выходца из ТГУ

Томский губернатор Сергей Жвачкин назначил начальником департамента специальных проектов Дмитрия Сона. «Хорошо знаю Дмитрия Сона – в первую очередь, как талантливого организатора, с которым мы не раз вместе организовывали форум молодых ученых U-NOVUS, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – У него есть всё, чтобы стать одним из моторов проекта создания кампуса – доскональное знание всех сторон университетской жизни и умение работать в режиме «24/7».

Дмитрий Cон родился в 1971 году в Ташкентской области Узбекской ССР. В 1994-м окончил физико-математический факультет Томского государственного педагогического института по специальности «учитель математики и физики». В этом же году избран председателем профсоюзной организации студентов ТГПУ. С 1996-го по 2008-й работал в администрации Томска, начав с начальника отдела по делам молодежи и закончив председателем комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике. С 2008-го по 2020-й работал в Томском политехническом университете, пройдя путь от директора международного культурного центра до проректора по воспитательной и социальной работе, а затем до проректора по общим вопросам. С 2020-го – заместитель проректора по социальным вопросам ТГУ. Награжден знаком отличия «Почетный работник сферы молодежной политики», благодарностями Министерства образования и науки РФ. Женат, двое детей.