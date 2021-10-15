Власти Томского района ввели ЧС из-за гибели урожая

В Томском районе введен режим ЧС муниципального характера из-за гибели урожая из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщается в официальном паблике Томского района в соцсети «ВКонтакте».

«Мы уже потеряли около 30% картофеля, 50% свеклы. Уборка капусты еще продолжается, есть надежда, что спасем урожай. В любом случае, потери для всех хозяйств уже существенные», — приводятся слова замглавы района Сергея Макурина.

Как отмечается, режим ЧС позволяет перенаправлять машины с одного хозяйства на другое, мобилизовать людей, чтобы убрать урожай в кратчайшие сроки. Также режим дает возможность попросить помощи у Минсельхоза для компенсации хозяйствам потерь.