Власти Томского района сняли режим ЧС, который был введен из-за гибели урожая

Руководство Томского района сняло режим ЧС, который был введен из-за гибели урожая. Режим действовал с 14 по 20 октября и позволил мобилизовать технику и людей для работ, сообщается в официальном паблике Томского района в соцсети «ВКонтакте».
«В кратчайшие сроки хозяйства завершили уборку зерновых, овощных культур и картофеля. Сейчас предстоит подсчитать потери, которые понесли фермеры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что низкие температуры в начале октября и большая влажность оказались губительны для некоторых сельскохозяйственных культур.