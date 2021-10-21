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Власти Томского района сняли режим ЧС, который был введен из-за гибели урожая

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Руководство Томского района сняло режим ЧС, который был введен из-за гибели урожая. Режим действовал с 14 по 20 октября и позволил мобилизовать технику и людей для работ, сообщается в официальном паблике Томского района в соцсети «ВКонтакте».

«В кратчайшие сроки хозяйства завершили уборку зерновых, овощных культур и картофеля. Сейчас предстоит подсчитать потери, которые понесли фермеры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что низкие температуры в начале октября и большая влажность оказались губительны для некоторых сельскохозяйственных культур.

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