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17 февраля,
2020
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Власти: Томские учителя получают в среднем 36 тысяч рублей

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В 2019 году средняя зарплата учителей в Томской области составляла 36,7 тысячи рублей. Власти планируют, что в 2020 году она вырастет до 37,8 тысячи рублей. 

Власти: Томские учителя получают в среднем 36 тысяч рублей

Напомним, в июне прошлого года в Томске прошел пикет бюджетников. Работники школ, детских садов и учреждений культуры города потребовали повысить окладную часть до 45 % от всей зарплаты, так как она не дотягивала до 30 %. Остальная часть оплаты труда —  компенсационные и стимулирующие выплаты, они составляют 70 %.

В начале июля заммэра Ирина Ярцева рассказала, что администрация повысит окладную часть работникам образования и культуры с 1 сентября.

«У нас есть обязательства согласно национальному проекту и госпрограммам. В этом году доля окладной части педагогов поднялась до 63 %, в детсадах и дополнительном образовании до 54 %», — рассказала замгубернатора Людмила Огородова.


По ее данным, учителя в Томской области в 2019 году получали 36 724,2 рубля, работники дополнительного образования 36 918 рублей, а воспитатели 33 723,2 рубля. При этом Огородова подчеркнула, что в разных муниципалитетах зарплата может отличаться.


В 2020 году власти планируют, что учителя станут получать 37 858 рублей, воспитатели — 34 263, работники допобразования — 37 858.

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