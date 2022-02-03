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Власти Томска в третий раз объявили аукцион на капремонт лицея № 8

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Департамент капитального строительства администрации объявил новый электронный аукцион на проведение капремонта лицея №8 им. Н.Н. Рукавишникова. Предыдущий аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

«Мы информируем компании, в том числе из других регионов о проводимых торгах. Интерес с их стороны уже есть», — добавил начальник городского департамента капитального строительства Александр Суходолов.

Аукцион проводится на всю сумму, необходимую для проведения капремонта лицея – порядка 280 млн рублей. Средства на капитальный ремонт этого объекта были заложены решением, выработанным совместно администрацией города и депутатами Думы Томска в ходе работы согласительной комиссии по бюджету на 2022 год. Кроме того, руководству города удалось достигнуть договорённости с региональным властями о выделении недостающего финансирования - 80 млн - из бюджета области. Средства выделены в качестве дотации на обеспечение сбалансированности бюджета города.

Подрядная организация, выигравшая торги, должна будет полностью модернизировать трехэтажное здание образовательного учреждения, а также выполнить необходимые реставрационные работы, поскольку здание по пр. Кирова, 12 является памятником культурного наследия регионального значения.

В стоимость контракта также заложены работы по устройству наружного освещения, внешних инженерных коммуникаций и благоустройство территории лицея

Прием заявок на участие в аукционе завершится 11 февраля.

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