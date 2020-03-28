Власти Томска рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

По информации оперативного штаба, в Томской области остается один больной, у которого 26 марта подтвердился коронавирус. Первую пациентку с COVID-19 27 марта выписали из больницы с выздоровлением. У нее дважды взяли контрольные анализы, оба ПЦР-теста подтвердили отрицательный результат.



Как сообщил вице-губернатор по социальной политике Иван Деев, 28 марта в инфекционных отделениях Томска и Северска находятся 24 человека. В Северске – три человека, у всех отрицательный тест на коронавирус, в Томске – 21 человек: у 16-ти пациентов анализы отрицательные, у пяти – находятся на исследовании.





Напомним, о первом случае заболевания в регионе стало известно 18 марта. Заразилась женщина, которая ездила транзитом через Италию на выставку собак в Англию. Выставка Crufts dog show 2020 проходила в Бирмингеме.

Вернувшись в Томск, женщина пожаловалась медикам на высокую температуру, и ее госпитализировали. Тесты на наличие коронавирусной инфекции показали положительный результат. Также медики проверили круг контактных лиц, анализ ни у кого из них не подтвердил коронавируса.





В Томской области ввели режим повышенной готовности. До 1 мая приостанавливается работа ночных клубов, дискотек, кинотеатров и детских игровых комнат в ТРЦ, вводится запрет на курение кальяна в ресторанах, кафе и барах. Томские кафе и рестораны не будут закрываться из-за пандемии коронавируса.



Каникулы в школах продляются до 5 апреля. С 6 апреля до 1 мая школы будут вести уроки в дистанционной форме. Также университеты, колледжи и техникумы продолжают дистанционную работу до 1 мая. В детских садах введен режим свободного посещения. Либо по поручению губернатора там будут организованы дежурные группы. В Томске их будет 172.









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