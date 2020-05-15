Власти Томска рассказали, как именно в городе будут отключать горячую воду

Власти Томска скорректировали сроки проведения ремонтной кампании на сетях и отключения горячей воды. Корректировка графика произошла в связи с установлением режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Ремонтная кампания начинается 18 мая.

Первые гидравлические испытания пройдут 18 мая на тепломагистралях №№ 7 и 7А, 11Л. После этого начнутся ремонтные работы. До 8 июня подача горячего водоснабжения будет приостановлена в дома по ул. Гагарина, Говорова, Мичурина, Советская и др. По требованию мэра Ивана Кляйна в городе синхронизированы планы ремонтных работ на тепломагистралях и проезжей части.





Ознакомиться с графиком планового отключения томичи могут на сайте городской администрации в разделе «Коммунальное хозяйство». По указанной ссылке также представлены номера телефонов аварийно-диспетчерских служб и контакты управляющих компаний. Отметим, что также информацию о периодах проведения ремонтов сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения можно уточнить в своей управляющей компании или ресурсоснабжающей организации.





В 2020 году планируется отремонтировать более 600 километров теплосетей и около 200 объектов теплосетевого хозяйства – перекачивающих насосных станций, центральных тепловых и контрольно-распределительных пунктов. Более девяти километров теплосетей будут капитально реконструированы.

