Власти Томска просят отказаться от посещения кладбищ

Кладбища Томска обработают от клещей в выходные, сообщает мэрия.
«В работе применяют ранцевые распылители и препарат на основе циперметрина – санитарно-бытового инсектицида и акарицида для помещений и открытого воздуха», — отметили в пресс-службе.
По оценкам специалистов, этот препарат относится к третьему классу опасности. Это значит, что проведение дезинсекции должно проводиться на территории без людей.
В частности, работы пройдут на кладбищах в Тимирязевском, в микрорайоне Сосновый бор, Спичфабрика, Бактин, Воронино, в районе железнодорожного вокзала Томск-II.
За неделю в медицинские учреждения с присасыванием клещей обратились свыше 600 жителей Томской области. Всего с начала эпидсезона в пункты серопрофилактики обратилось 694 человека, пострадавших от клещей. Детей в их числе 209.
Ранее городские кладбища закрыли для посещения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
В настоящее время захоронения ведутся в обычном режиме.
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