Власти Томска просят отказаться от посещения кладбищ

«В работе применяют ранцевые распылители и препарат на основе циперметрина – санитарно-бытового инсектицида и акарицида для помещений и открытого воздуха», — отметили в пресс-службе.



По оценкам специалистов, этот препарат относится к третьему классу опасности. Это значит, что проведение дезинсекции должно проводиться на территории без людей.





В частности, работы пройдут на кладбищах в Тимирязевском, в микрорайоне Сосновый бор, Спичфабрика, Бактин, Воронино, в районе железнодорожного вокзала Томск-II.





За неделю в медицинские учреждения с присасыванием клещей обратились свыше 600 жителей Томской области. Всего с начала эпидсезона в пункты серопрофилактики обратилось 694 человека, пострадавших от клещей. Детей в их числе 209.