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26 апреля,
2020
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Новости

Власти Томска просят отказаться от посещения кладбищ

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Кладбища Томска обработают от клещей в выходные, сообщает мэрия. 

Власти Томска просят отказаться от посещения кладбищ
Фото: ТВ2

«В работе применяют ранцевые распылители и препарат на основе циперметрина – санитарно-бытового инсектицида и акарицида для помещений и открытого воздуха», — отметили в пресс-службе. 

По оценкам специалистов, этот препарат относится к третьему классу опасности. Это значит, что проведение дезинсекции должно проводиться на территории без людей. 


В частности, работы пройдут на кладбищах в Тимирязевском, в микрорайоне Сосновый бор, Спичфабрика, Бактин, Воронино, в районе железнодорожного вокзала Томск-II. 


За неделю в медицинские учреждения с присасыванием клещей обратились свыше 600 жителей Томской области. Всего с начала эпидсезона в пункты серопрофилактики обратилось 694 человека, пострадавших от клещей. Детей в их числе 209. 

Власти Томска просят отказаться от посещения кладбищ
Власти Томска просят отказаться от посещения кладбищ
Власти Томска просят отказаться от посещения кладбищ
Власти Томска просят отказаться от посещения кладбищ
Власти Томска просят отказаться от посещения кладбищ

Ранее городские кладбища закрыли для посещения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

В настоящее время захоронения ведутся в обычном режиме.


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