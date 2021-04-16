Власти Томска прорабатывают вопрос объездной дороги на Кузовлево

В мэрии Томска пытаются оборудовать дополнительный проезд примерно в районе Кузовлеского тракта. Движение по путепроводу на Кузовлевском тракте в настоящий момент закрыто, в администрации Томска не знают, когда смогут его запустить.
«Департамент капитального строительства заключил контракт с ТГАСУ. Пытаемся найти пути решения, которые позволят сделать ремонт в кратчайшие сроки», — отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер во время отчета в думе.
По его словам, сейчас основная сложность заключается в том, что суд обязал мэрию Томска провести капитальный ремонт.
«Как вы знаете, капитальный ремонт требует больше согласований, прохождение ряда экспертиз. Фактически к работам мы при капитальном ремонте приступаем с большей задержкой. Сейчас юридические службы пытаются оспорить это решение, чтобы мы могли вести работы в рамках текущего ремонта», — подчеркнул Ратнер.
Путепровод через железнодорожные пути в районе Кузовлевского тракта был сооружен в начале 1980-х годов для осуществления двухполосного автомобильного движения в обе стороны для пересечения железной дороги и с момента постройки ни разу капитально не ремонтировался.
В сентябре 2020 года путепровод по Кузовлевскому тракту перекрыли для движения автомобилей. Эксперты выявили дефекты, которые не позволяют безопасно эксплуатировать дорогу даже для легкового транспорта: разрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры балок пролетного строения, сколы, обрушение части переходной плиты, угрозу обрушения лежня, деформацию барьерного ограждения, размыв грунта под опорами и железнодорожным полотном. С тех пор там закрыто движение для большегрузов и легковых автомобилей.
Ранее заммэра Вячеслав Черноус отмечал, что открытие даже одной полосы может привести к трагическим последствиям.
«При обследовании данного перехода при движении в сторону Кузовлево полностью произошло смещение основания со смещением плит — на левой дальней стороне. По правой стороне мы с РЖД встречались, выходили, обследовали. Там наблюдаются провалы в районе стыков до полуметра. То есть даже наша попытка что-то заварить не поможет. Не дай бог туда проскочит какая-то «легковушка» — это может закончиться смертельным ДТП. Поэтому однозначно, пока не будет средств, открывать мы не будем. Никто не рискнет», — говорил Черноус.
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