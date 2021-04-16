Власти Томска прорабатывают вопрос объездной дороги на Кузовлево

В мэрии Томска пытаются оборудовать дополнительный проезд примерно в районе Кузовлеского тракта. Движение по путепроводу на Кузовлевском тракте в настоящий момент закрыто, в администрации Томска не знают, когда смогут его запустить.

«Департамент капитального строительства заключил контракт с ТГАСУ. Пытаемся найти пути решения, которые позволят сделать ремонт в кратчайшие сроки», — отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер во время отчета в думе.





По его словам, сейчас основная сложность заключается в том, что суд обязал мэрию Томска провести капитальный ремонт.





«Как вы знаете, капитальный ремонт требует больше согласований, прохождение ряда экспертиз. Фактически к работам мы при капитальном ремонте приступаем с большей задержкой. Сейчас юридические службы пытаются оспорить это решение, чтобы мы могли вести работы в рамках текущего ремонта», — подчеркнул Ратнер.