Власти Томска отказались от кругового движения в Зеленых горках

Круговое движение ввели в начале августа . В ГИБДД и в мэрии Томска рассчитывали, что это улучшит транспортную доступность микрорайона. Однако после изменений на пробки стали жаловаться жители Иркутского тракта, мкр. Солнечный и другие.

Ранее жители микрорайона Зеленые горки – 2 попросили открыть технологический проезд по улице Юрия Ковалева.





«Эта дорога обеспечила бы жителей дополнительными парковочными местами и предоставила возможность проезда специальной техники в случае возникновения экстренной ситуации. Технологическую дорогу перекрыли, и для подъезда к дому остался только один путь. Проезд достаточно узкий, даже мусоровоз не всегда может проехать к дому. Если там припаркованы автомобили, то крупная техника не может проехать: недостаточно места. Например, несколько дней подряд у нас не вывозился мусор, мусоровозу не хватало места для проезда. Также недавно в соседнем доме сработала пожарная сигнализация и у техники МЧС также возникли сложности в подъезде к дому и наборе воды из колодца», – рассказала жительница микрорайона Татьяна Ларионова.





В настоящее время эта дорога никем не обслуживается. Жителям микрорайона неудобно добираться до магазинов, школы, детского сада, аптек, бассейна и остановок общественного транспорта. По дороге, спроектированной при застройке микрорайона, приходится идти в обход, это занимает продолжительное время. А по грунтовым тропинкам, которые проложили сами жители микрорайона, это делать довольно опасно. После дождя пройти там невозможно, потому что образуются грязь и лужи, освещение отсутствует, а в зимнее время наметены сугробы. Жители микрорайона просят сделать на месте «народной тропы» полноценный тротуар, чтобы по нему можно было безопасно и по короткому пути ходить в школу и другие соцучреждения.