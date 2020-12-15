Власти Томска обьявили 31 декабря выходным днем

«В Томске бюджетная сфера будет работать в субботу, 26 декабря, а 31 декабря официально будет выходным днем. Руководителям других предприятий и организаций мы можем только рекомендовать рассмотреть такую возможность, чтобы у сотрудников коллективов была возможность подготовиться к празднику», — подчеркнул Михаил Ратнер.

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря.

Ранее решение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря озвучил губернатор Сергей Жвачкин . Глава региона рекомендовал исполнительным органам власти и органам местного самоуправления поступить аналогично.

В ноябре 2019 года представители ЛДПР внесли в Госдуму законопроект с предложением сделать последний день года выходным.



​«Все прекрасно понимают, что полноценной работы 31 декабря нет. У людей предпраздничное настроение, многие берут отпуск за свой счет, многие просто берут отгул, договариваются с работодателями», — говорил один из авторов инициативы Ярослав Нилов.





На пленарном заседании инициативу не поддержали. Право объявлять 31 декабря выходным днем осталось у глав регионов. В ряде субъектов уже приняли подобные инициативы.

