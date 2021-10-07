Власти Томска о гранитной набережной в Лагерном саду: Будет зона отдыха, а не гранит

«Ясно пока только одно. К нам подходят очень много молодых людей, которые говорят: «Только не гранитная набережная. Сделайте нам пляжный футбол, пляжный волейбол и тому подобное. То есть, зону для отдыха в летний период». В общем, будем смотреть. И в перспективе такая зона появится на той территории, что идет в сторону «Томскводоканала», — рассказал журналисту ТВ2 заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

Ранее томское «Проектно-сметное бюро» подготовило концепцию благоустройства нижней террасы Лагерного сада, в рамках которой планировалась облицовка набережной гранитом. Томичи раскритиковали данную идею. Они отмечали, что предложенная идея плохо сочетается с природным ландшафтом, но требует огромных денежных вложений. По поводу проекта Лагерного сада в граните ранее высказывался и блогер Илья Варламов. Он считает проект неудачным, ведь набережная, по его мнению, должна быть пространством безопасным, демократичным, справедливым и экологичным.

О том, что данная идея не самая лучшая подтверждал и заммэра Вячеслав Черноус.

«Облицовка гранитом – момент спорный, так как эта территория весной затапливается, и льдом гранит может разрушаться», — говорил заммэра.

Он подчеркивал, что окончательный вариант благоустройства будет обязательно вынесен на обсуждение и голосование томичей.