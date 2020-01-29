Власти Томска не планируют вводить режим ЧС из-за снегопадов

Мэрия Томска выделила районным администрациям дополнительные деньги на вывоз снега. Кратность уборки снега во внутриквартальных проездах увеличена, сообщает пресс-служба мэрии. Заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус говорит, что ситуация в городе сложилась непростая, но вводить режим ЧС не планируется.

Непрекращающиеся снегопады не дают коммунальным службам передышки. Только за выходные дни выпало 13 мм осадков. МБУ «ТомскСАХ» в круглосуточном режиме обеспечивает вывоз снега с основных магистралей. В отличие от соседних территорий, где объявлена ЧС, в Томске удалось обеспечить безопасное движение транспорта, но во дворах и на внутрикварталке картина иная. Считаю, что районные подрядчики, управляющие компании, предприятия потребительского рынка должны ответственно подходить к содержанию закрепленной территории. Тем более что в декабре по решению мэра Ивана Кляйна мы выделили районным администрациям дополнительно почти 33 млн рублей на содержание территорий. Это дает нам право требовать с подрядчиков качественную уборку, — цитирует пресс-служба мэрии Вячеслава Черноуса.

Вячеслав Черноус отмечает, что вывоз снега в жилых кварталах и во внутриквартальных проездах — это ответственность глав районов. Заммэра предложил управляющим компаниям помочь городу в содержании прилегающих к своему жилому фонду внутриквартальных проездов, в частности, там, где расположены социальные учреждения. По мнению вице-мэра, это позволит привести жилые кварталы в нормативное состояние комплексно.





Томичи же продолжают жаловаться на качество уборки снега. Так, Оксана Аксенова рассказала ТВ2, что подвернула ногу, когда отводила ребенка в детский сад.





«Пешком ребенок не может идти по колеям от машин: беру на руки и бегом. Как ходят пожилые, не представляю! Дзержинского (где дома 36, 56) — ближе к Карташова — вообще не чистят, в сторону Усова уже одна полоса! Город, видимо, думает, что раскидать снег по обочинам и чистить одну полосу – это нормально. Ни тротуаров, ничего. Это только Томск так! В Кемеровской области дороги все прочищены. В Юрге даже в выходные чистят внутри дворов. И только наш город скидывает все на жителей», — пожаловалась Оксана.