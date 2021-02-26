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26 февраля,
2021
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Власти Томска не планируют пускать маршрутки по Зеленым горкам и Радонежскому

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Жители Зеленых горок и микрорайона Радонежский жалуются на плохую транспортную доступность. Однако общественный транспорт  внутри микрорайонов запущен, так как улицы не соответствуют нужным нормативам, сказал заммэра Владимир Брюханцев.

«При строительстве Зеленых горок были предусмотрены внутриквартальные проезды, по ним пассажирский транспорт не может ходить и не будет. Такая же серьезная ситуация у нас с Радонежским. В генплане вроде красиво было: по кольцу в микрорайоне должен был пройти пассажирский транспорт. Сегодня по середине построена только одна дорога, кольца нет, на этой территории — частный сектор, который нужно сносить. Когда-то это произойдет. Но в обе стороны по Радонежскому пассажирский транспорт не пойдет, там на метр заужена дорога. Поэтому автобуса там не будет», — сказал Владимир Брюханцев в ходе прямого эфира.


Брюханцев отметил, что в подобные микрорайоны пускать транспорт и вовсе не стоит. 


«Мы получим обратный эффект — под окнами будут ходить автобусы. Зачем? Это спальные районы, в которых люди должны отдыхать», — подчеркнул он.

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