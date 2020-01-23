Власти Томска не могут пустить часть маршрутов из-за плохого состояния дорог

До 2020 года на Большой Подгорной работали автобусы маршрута № 8/9. Теперь эти «маршрутки» не заезжают на Московский тракт и ул. Подгорную: по Московскому тракту ездят маршрутки №№ 4 и 29, в мкр. Черемошники – трамваи, автобусы №№ 5 и 12.





По словам заммэра Владимира Брюханцева, в часы пик трамваи ездят с пятиминутным интервалом. Автобусы маршрута 442 выезжают из Северска с шестиминутным интервалом в утренний час пик. Сейчас мэрия договорилась с перевозчиком — «Росич» — о том, что три дополнительных автобуса № 442 станут начинать движение с ул. Большой Подгорной (остановка «Черемошники») с интервалом движения в 4 минуты.





Также на работу общественного транспорта жалуются жители Лоскутова. Они отмечают, что теперь автобусы 118 маршрута ездят под номером 32, поэтому не все понимают, по какой именно схеме движения следует автобус.





«Вопрос увеличения или уменьшения количества автобусов нужно отрегулировать с рабочей группой каждого микрорайона. Такие полномочия у нас есть. Не решен вопрос с Росинкой и Заварзино, где нужно решать вопрос по дороге. Сегодня перевозчик де-юре прав, так как там дорога не соответствует стандарту для пассажироперевозок, поэтому перевозчик не имеет права туда ехать. Его ГИБДД останавливает, штрафует. Также Киргизка, куда заходит 16 маршрут. Подобная проблема есть и у 150 маршрута, с Мясокомбината. Он едет в Радонежский, но так как микрорайон строится, то остановки не доделаны и запустить автобус мы туда не можем. Это точечные вопросы, которые мы сегодня отрабатываем», — рассказал заммэра Владимир Брюханцев на заседании комитета по городскому хозяйству в Думе Томска.





Он уточнил, что летом автобусы до присоединенных территорий и садоводческих товариществ будут.





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