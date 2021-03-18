Власти Томска не могут найти деньги на ремонт Кузовлевского тракта

Власти Томска не знают, когда будет запущено движение по Кузовлевскому тракту. По словам заммэра Вячеслава Черноуса, путепроводу необходим срочный ремонт, но у мэрии нет на это денег.

В сентябре 2020 года путепровод по Кузовлевскому тракту перекрыли для движения автомобилей. Эксперты выявили дефекты, которые не позволяют безопасно эксплуатировать дорогу даже для легкового транспорта: разрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры балок пролетного строения, сколы, обрушение части переходной плиты, угрозу обрушения лежня, деформацию барьерного ограждения, размыв грунта под опорами и железнодорожным полотном. С тех пор там закрыто движение для большегрузов и легковых автомобилей.

Путепровод через железнодорожные пути в районе Кузовлевского тракта был сооружен в начале 1980-х годов для осуществления двухполосного автомобильного движения в обе стороны для пересечения железной дороги и с момента постройки ни разу капитально не ремонтировался.

«Сейчас мы с департаментом Томской области прорабатываем вопрос, чтобы закрытый участок на Кузовлевском тракте поставить в капитальный ремонт. Денег у города на ремонт мостовых сооружений нет полностью, со словом ноль», — сказал Черноус.





Он подчеркнул, что открытие даже одной полосы может привести к трагическим последствиям.





«Открывать одну полосу движения ни я, ни начальник областного департамента транспорта не рискнем. Я готов даже уйти с этой должности, но не рискну открыть даже одну полосу по простой причине — при обследовании данного перехода при движении в сторону Кузовлево полностью произошло смещение основания со смещением плит — на левой дальней стороне. По правой стороне мы с РЖД встречались, выходили, обследовали. Там наблюдаются провалы в районе стыков до полуметра. То есть даже наша попытка что-то заварить не поможет. Не дай бог туда проскочит какая-то «легковушка» — это может закончиться смертельным ДТП. Поэтому однозначно, пока не будет средств, открывать мы не будем. Никто не рискнет», — отметил Черноус.





Сейчас специалисты пытаются оборудовать дополнительный проезд примерно в 80 метрах от самого моста, чтобы по нему мог ездить хотя бы легковой транспорт.