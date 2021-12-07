Власти Томска нашли еще 100 млн рублей на завершение капитального ремонта лицея №8

Власти Томска нашли средства на завершение капитального ремонта лицея №8, сообщает пресс-служба мэрии. К заложенным на эти цели в бюджете на 2021 год 167 млн рублей будут добавлены около 107 млн рублей — такое решение по инициативе и.о. мэра Михаила Ратнера и спикера гордумы Чингиса Акатаева было принято в ходе работы согласительной комиссии по бюджету Томска на 2022 год.

Кроме того, руководство города договорилось с областными властями о выделении недостающего финансирования — 80 млн — из бюджета области. Также власти Томска рассчитывают получить поддержку из федерального бюджета - обсуждается сумма порядка 40 млн рублей. Однако, чтобы быстрее начать конкурсные процедуры, руководство города решило заложить 107 млн в проект бюджета на 2022 год.

Это позволит снять одну из причин того, что электронный аукцион по отбору подрядчика для проведения капремонта, объявленный департаментом капитального строительства администрации Томска, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Как пояснил начальник департамента капстроительства Александр Суходолов, другими причинами отсутствия интереса подрядных организаций к выставленному лоту стали резкое повышение стоимости материалов и сложность работ по ремонту здания, являющегося объектом культурного наследия.

«К строителям, ведущим работы на таких объектах, предъявляются особые требования, в частности, они должны иметь соответствующий опыт ремонта «исторических» зданий. Таких строительных организаций в Томске крайне мало», — отметил он.

Новый аукцион будет объявлен в начале 2022 года уже на полную стоимость ремонтных работ – порядка 290 млн рублей. Это позволит привлечь к торгам крупные строительные организации.