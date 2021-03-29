Власти Томска: На Степановке до конца 2021 года появится газ

Техническую возможность подключения к газу получат более 427 частных домов в мкр. Степановка. Согласно техзаданию, в этой части Кировского района подземным способом должно быть проложено 12,57 км сетей газоснабжения на участках на ул. Тояновская, ул. Кривоносенко, ул. Обнорского, ул. Петлина, ул. Копылова, ул. Москвитина, ул. Осипова, ул. Степановская, пер. Степановский, ул. Пржевальского, пер. Пржевальского, ул. Пожарского, ул. Волгоградская, ул. Пархоменко, ул. Б. Хмельницкого, ул. Минина, ул. 2-ая Степная, ул. 4-ая Степная, ул. 6-ая Степная. Производство работ на объекте будет выполняться в соответствии с проектной документацией, разработанной «СибТехПроект», на которую получено положительное заключение государственной экспертизы.

Проект газификации был разработан в 2014 году. В декабре 2019 года на публичных слушаниях по утверждению бюджета Томской области выступила жительница поселка Степановка, которая попросила власти обратить внимание на проблемы газификации поселка.





«На многократные обращения мы, жители Степановки, получали ответ, что наш микрорайон включен в подпрограмму, но денег на работы все нет. Так длится шесть лет. Сколько можно ждать! Шесть лет ежегодно ходим, пишем письма, у меня уже столько отписок. По-человечески поймите нас, пожалуйста. Часть микрорайона газифицировали, а 19 улиц и переулков остались без газа. Получается, нас кинули. Я 40 лет проработала в школе, у меня огромная стопка благодарностей. А топимся сейчас мы углем. Хочется жить по-человечески, пусть нам осталось немного, но по-человечески. Это просто крик души», — говорила Валентина Малахова.





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