Власти: темпы вакцинации от ковида в Томской области выросли в пять раз

В Томской области прививки от СOVID-19 поставили 399 847 человек. Это составляет 59,2 процента от взрослого населения региона, сообщает облздрав. Полностью завершили иммунизацию 341 343 человека, повторную вакцинацию прошли 35 555 человек.

Среди пожилых старше 60 лет прививки от новой коронавирусной инфекции поставили 120 927 человек, из них старше 80 лет – 10 862. Томская область в числе российских лидеров по вакцинации пожилых людей: в регионе привито 54% людей старшего возраста, которым требуется прививка от новой коронавирусной инфекции.

За первую декаду ноября первый компонент вакцины поставили 38 141 человек. За аналогичный период октября первый компонент вакцины поставили 7 475 жителей региона.

В департаменте здравоохранения Томской области отметили, что за последний месяц темп вакцинации увеличился в пять раз: с 1466 человек в сутки (данные на 10 октября) до 5 417 человек (данные на 10 ноября). Максимальное количество привитых в сутки, 8 739 человек, зафиксировано 1 ноября.