Замгубернатора: Срок окупаемости строительства межвузовского кампуса в Томске составит 17 лет

Основные работы по строительству межвузовского кампуса на левом берегу Томи должны начаться в 2023 году, сообщил замгубернатора Андрей Антонов. По его словам, за 2022 год инвестор подготовит проектно-сметную документацию. Определиться же с выбором земельного участка власти должны до конца февраля 2022 года.

Напомним, в декабре 2021 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин отказался покупать участок земли , принадлежавший «Карьероуправлению», для строительства кампуса. При этом, так как проект был уже представлен и утвержден Правительством, строительство кампуса должно включать канатную дорогу , спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки.

«В ближайшее время должен состояться градостроительный совет, где будут озвучены плюсы и минусы земли, и мы назовем сам участок. Это произойдет в середине – конце февраля. Все участки интересные», — сказал Антонов.

Ранее Газпромбанк и группа компаний «Гранит» создали ООО «Томский студенческий кампус». Компании подали частную концессионную инициативу об участии в проекте по созданию и эксплуатации в Томской области межвузовского кампуса.

«В конце декабря мы получили частную инициативу от инвестора. Мы рассмотрели ее, сказали, что на все предлагаемые условия не согласны, у нас есть свои. То есть, сейчас мы находимся в стадии согласования. Этот процесс может длиться до четырех месяцев», — отметил замгубернатора по экономике, подчеркнув, что публичных слушаний или какого-то открытого обсуждения проекта с жителями в рамках этой процедуры не предусмотрено.

«Будет встреча с архитекторами, на которой будут обсуждаться профессиональные вопросы. Мы говорили о том, что будет проведен конкурс по малым архитектурным формам. Такая задача стоит при формировании технического задания на проектирование. Мы будем встречаться со спортивным сообществом, так как есть запрос о том, какие виды спорта расположить на этих участках. Будет обсуждение с университетами, где будет прорабатываться финансовая модель выручки — количество студентов, количество номеров. Это будет одной из первых задач начальника департамента по спецпроектам — проработать реалистичность расходов и доходов по каждому направлению. Такого, чтобы мы вышли к общественности… Понимаете, здесь своя специфика. Здесь инвестор предлагает региону условия. Это всегда этап договора. Понятно, что мнения жителей максимально учитываются, но здесь есть момент на грани: так как окупаемость проекта должна быть сопоставима с требованиями, которые предъявляет заказчик», — подчеркнул Андрей Антонов.

Сейчас, по его словам, окупаемость проекта составляет 17 лет. Инвестору же «очень важно обеспечить окупаемость в период до 20 лет»

«Если мы соглашаемся на инвестиционные условия, то инвестор приступает к формированию технического задания на проектирование и к разработке проектно-сметной документации, с учетом всех обсуждений. Может быть, там дополнительно будут привлекаться какие-то эксперты. То есть, эта история займет 2022 год полностью. ПСД должна быть готова к осени 2023 года. Какие-то этапы, инженерная подготовка работ, наверное, начнется раньше, но полноценное масштабное строительство начнется с осени 2023 года», — сказал вице-губернатор.

Он уточнил, что в 2022 году проект не потребует бюджетного финансирования.

«Основные расходы начинаются с 2023 года. Самая большая доля финансирования придется на 2024-2025 год», — добавил он.

Напомним, что в настоящее время проект оценивается в 31 млрд рублей. 18 млрд из них должны выделить из федерального бюджета.