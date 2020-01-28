Власти: Средняя зарплата в Томской области составляет 44 тысячи рублей

Томская область по-прежнему занимает третье место в Сибири по уровню зарплат. По оценке властей, средняя зарплата в 2019 году составила 44 тысячи рублей (после уплаты налогов — 38 тысяч рублей).





«Всегда говорят: где так получают? Есть отрасли, где средняя зарплата выше, есть отрасли, где ниже, но еще раз повторяю — это средний показатель, который есть у нас на территории», – прокомментировал замгубернатора по экономике Андрей Антонов.





Он уточнил, что за год средняя зарплата выросла на 4,8 %. При этом реальная зарплата с учетом инфляции снизилась на 1 % по сравнению с уровнем 2018 года.





«Больше всего возросла зарплата в сфере IT – на 16 %. Мы наблюдаем огромный рост появления рабочих мест в этой области. Порядка 300 рабочих мест было создано, растет выручка, увеличиваются уже существующие предприятия. По данным департамента труда и занятости, сейчас открыто более 500 вакансий. То есть специалистов не хватает», – подчеркнул Антонов.





По его словам, порядка 15-20 % населения Томской области получают серую или черную зарплату.





«Это сфера услуг, торговли. В обрабатывающей промышленности тоже есть. В год мы легализуем порядка 15-16 тысяч человек, и идем очень осторожно. Стараемся, чтобы зарплата достигала средней по отрасли. Но эта проблема есть во всем мире. Я думаю, что внедрение информационных технологий позволит долю работающих на сером рынке снижать. Но сильно пойти в жесткие проверки, выезды мы не можем. Ведь почему это используется? Большинство — те, у кого проблема с оборотными средствами. И мы должны дать условия, возможность развивать бизнес».





Добавим, что, по данным областных властей, уровень безработицы в регионе за год снизился на 20 %.





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