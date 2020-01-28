Добрые новости
28 января,
2020
Новости

Власти: Средняя зарплата в Томской области составляет 44 тысячи рублей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томская область по-прежнему занимает третье место в Сибири по уровню зарплат. По оценке властей, средняя зарплата в 2019 году составила 44 тысячи рублей (после уплаты налогов — 38 тысяч рублей).


«Всегда говорят: где так получают? Есть отрасли, где средняя зарплата выше, есть отрасли, где ниже, но еще раз повторяю — это средний показатель, который есть у нас на территории», – прокомментировал замгубернатора по экономике Андрей Антонов.


Он уточнил, что за год средняя зарплата выросла на 4,8 %. При этом реальная зарплата с учетом инфляции снизилась на 1 % по сравнению с уровнем 2018 года.


«Больше всего возросла зарплата в сфере IT – на 16 %. Мы наблюдаем огромный рост появления рабочих мест в этой области. Порядка 300 рабочих мест было создано, растет выручка, увеличиваются уже существующие предприятия. По данным департамента труда и занятости, сейчас открыто более 500 вакансий. То есть специалистов не хватает», – подчеркнул Антонов.


По его словам, порядка 15-20 % населения Томской области получают серую или черную зарплату.


«Это сфера услуг, торговли. В обрабатывающей промышленности тоже есть. В год мы легализуем порядка 15-16 тысяч человек, и идем очень осторожно. Стараемся, чтобы зарплата достигала средней по отрасли. Но эта проблема есть во всем мире. Я думаю, что внедрение информационных технологий позволит долю работающих на сером рынке снижать. Но сильно пойти в жесткие проверки, выезды мы не можем. Ведь почему это используется? Большинство — те, у кого проблема с оборотными средствами. И мы должны дать условия, возможность развивать бизнес».


Добавим, что, по данным областных властей, уровень безработицы в регионе за год снизился на 20 %.


Читайте также:


Власти Томска рассчитывают, что через десять лет средняя зарплата составит 60-80 тысяч рублей
Томская область среди аутсайдеров по темпу роста зарплаты в 2019 году

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.