Власти: средняя зарплата в Томской области в 2021 году составила 51 тысячу рублей

Средняя зарплата в Томской области по итогам 2021 года составила 51 тысячу рублей. За год она выросла почти на 6 %, это меньше, чем в среднем по России. В России средняя зарплата по итогам минувшего года составляет 56,1 тысячи рублей.
По итогам 2021 года инфляция в Томской области составила 7,5 % — это самый низкий процент среди сибирских регионов. Основными причинами повышения цен в прошлом году стали увеличение ключевой ставки Центробанка и рост цен на мировых рынках, отметил замгубернатора по экономике Андрей Антонов.
«С учетом разогнавшейся к концу года инфляции мы оцениваем, что реальная зарплата (с учетом роста цен) составит 100,2 %, — прокомментировал Андрей Антонов. — В России темп роста зарплат — 103,1 %. Одна из причин — у нас не восстановилась сфера, связанная с сервисными услугами нефтедобывающей отрасли. В 2021 году здесь произошло сокращение численности работников на 25,2 %, фонд оплаты труда в этой сфере вырос на 102,2 %».
При этом, власти рассчитывают, что в 2022 году увеличение доходов бизнеса спровоцирует и рост зарплат у бюджетников.
«Если мы в 2022 году увеличим возможность по нефтегазовой сфере, то это позволит вовлечь сервисные компании. Соответственно, это скажется на темпах ростах по зарплаты. В бюджетном секторе мы ожидаем, что рост зарплаты составит 106,8 % по 2022 году. Драйвером роста выступают обрабатывающие производства — 108 %. Мы ожидаем, что рост зарплат в IT-сфере составит 110,4 %, торговле — 110,8 %, строительстве — 120,5 %», — отметил Антонов.
Добавим, по информации властей к концу 2021 года в регионе удалось восстановить численность занятого населения. По итогам 2021 года в службе занятости зарегистрировано 7 тысяч безработных: за год количество нетрудоустроенных жителей региона снизилось на 25 тысяч.
«В условиях пандемии и эпидемиологических ограничений ситуация в пострадавших отраслях существенно улучшилась: при содействии служб занятости трудоустроено более 18 тысяч человек, — сказал заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов. — Росту показателей занятости также способствовали высокие темпы регистрации самозанятых: за 2021 год плюс 15 тысяч человек. Всего с начала действия этого налогового режима в Томской области зарегистрировано более 21 тысячи самозанятых».
Для поддержки занятости в регионе реализуется комплекс федеральных и региональных мер. Они направлены адресно на поддержку занятости и на сохранение бизнеса в целом.
«В рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в регионе организовано обучение и переобучение по специальностям, востребованным на рынке труда. Работают три федеральных оператора: «Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Россия)», НИ ТГУ и РАНХиГС при Президенте РФ. В прошлом году обучение прошли почти две тысячи человек, из них трудоустроено свыше 1,5 тысячи», — сообщил Андрей Антонов.