Власти: средняя зарплата в Томской области в 2021 году составила 51 тысячу рублей

Средняя зарплата в Томской области по итогам 2021 года составила 51 тысячу рублей. За год она выросла почти на 6 %, это меньше, чем в среднем по России. В России средняя зарплата по итогам минувшего года составляет 56,1 тысячи рублей.

По итогам 2021 года инфляция в Томской области составила 7,5 % — это самый низкий процент среди сибирских регионов. Основными причинами повышения цен в прошлом году стали увеличение ключевой ставки Центробанка и рост цен на мировых рынках, отметил замгубернатора по экономике Андрей Антонов.

«С учетом разогнавшейся к концу года инфляции мы оцениваем, что реальная зарплата (с учетом роста цен) составит 100,2 %, — прокомментировал Андрей Антонов. — В России темп роста зарплат — 103,1 %. Одна из причин — у нас не восстановилась сфера, связанная с сервисными услугами нефтедобывающей отрасли. В 2021 году здесь произошло сокращение численности работников на 25,2 %, фонд оплаты труда в этой сфере вырос на 102,2 %».

При этом, власти рассчитывают, что в 2022 году увеличение доходов бизнеса спровоцирует и рост зарплат у бюджетников.

«Если мы в 2022 году увеличим возможность по нефтегазовой сфере, то это позволит вовлечь сервисные компании. Соответственно, это скажется на темпах ростах по зарплаты. В бюджетном секторе мы ожидаем, что рост зарплаты составит 106,8 % по 2022 году. Драйвером роста выступают обрабатывающие производства — 108 %. Мы ожидаем, что рост зарплат в IT-сфере составит 110,4 %, торговле — 110,8 %, строительстве — 120,5 %», — отметил Антонов.