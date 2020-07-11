Власти сообщили о еще одном умершем от коронавируса в Томской области

В Томской области сообщили о еще одной смерти пациента, у которого ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, общее количество умерших пациентов составляет 23 человека.

«Смерть пациента от коронавируса наступила в результате тяжелого течения полисегментарной вирусной пневмонии. Заболевание осложнялось хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы и почек», — сообщает региональный оперштаб.





За сутки в регионе зарегистрированы 69 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из вновь заболевших COVID-19 у 23 пневмония, у 18 признаки ОРВИ, у 28 инфекция протекает бессимптомно.





Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 28 человек.





Ранее власти региона в течение месяца не сообщали о случаях смерти пациентов с коронавирусом. Замгубернатора Иван Деев объяснял, что прежде нужно получить заключение от патологоанатома, что смерть наступила именно от коронавируса, а не от сопутствующих заболеваний. По данным на 1 июля, 50 человек умерли от других заболеваний, в том числе хронических, при наличии коронавирусной инфекции, сообщал портал vtomske.ru.





Всего в стране нарастающим итогом выявлено 720 547 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 497 446 человек.





За весь период в России от коронавируса скончались 11 205 человек.





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