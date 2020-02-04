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04 февраля,
2020
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Власти: Снегоплавильная установка нерентабельна для Томска

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томске не планируют приобретать снегоплавильную установку, так как это будет нерентабельно в имеющихся условиях. Об этом на очередном собрании Думы заявил заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус. 

Власти: Снегоплавильная установка нерентабельна для Томска

«Мы прорабатывали вопрос. На сегодняшний день экономически целесообразно доставлять снег на полигоны. Стоимость установки дороже. Хотя мы подобрали три точки в Томске, где установку можно использовать», — заявил заммэра.


Вопрос о покупке снегоплавильной установки поднимается в Томске не первый год. По оценкам, ее стоимость составляет от 50 (отечественные модели) до 200 (зарубежные) миллионов рублей. Также потребуются расходы на эксплуатацию снегоплавильной машины, зарплату персонала и так далее.


С начала зимы «ТомскСАХ» вывез 204 тысячи тонн снега на полигоны. Еще 95 тысяч вывезли юрлица и подрядчики районных администраций. Действующих полигонов три — это снегоотвалы на улицах Мостовой, Высоцкого и в поселке Хромовка, вместимость которых составляет 590 тысяч тонн. Также есть резервный полигон в Предтеченске, вместимость которого еще 70 тысяч тонн. 


«На сегодняшний день вывезено более 300 тысяч тон. Из-за резкого перепада температуры на Мостовой и в Хромовке возникают перебои, так как происходит провал накатанной проезжей части. Если в очередное потепление возникнут проблемы, то будем использовать резервный полигон», — отметил заммэра Вячеслав Черноус.


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