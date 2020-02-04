Власти: Снегоплавильная установка нерентабельна для Томска

В Томске не планируют приобретать снегоплавильную установку, так как это будет нерентабельно в имеющихся условиях. Об этом на очередном собрании Думы заявил заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

«Мы прорабатывали вопрос. На сегодняшний день экономически целесообразно доставлять снег на полигоны. Стоимость установки дороже. Хотя мы подобрали три точки в Томске, где установку можно использовать», — заявил заммэра.





Вопрос о покупке снегоплавильной установки поднимается в Томске не первый год. По оценкам, ее стоимость составляет от 50 (отечественные модели) до 200 (зарубежные) миллионов рублей. Также потребуются расходы на эксплуатацию снегоплавильной машины, зарплату персонала и так далее.





С начала зимы «ТомскСАХ» вывез 204 тысячи тонн снега на полигоны. Еще 95 тысяч вывезли юрлица и подрядчики районных администраций. Действующих полигонов три — это снегоотвалы на улицах Мостовой, Высоцкого и в поселке Хромовка, вместимость которых составляет 590 тысяч тонн. Также есть резервный полигон в Предтеченске, вместимость которого еще 70 тысяч тонн.





«На сегодняшний день вывезено более 300 тысяч тон. Из-за резкого перепада температуры на Мостовой и в Хромовке возникают перебои, так как происходит провал накатанной проезжей части. Если в очередное потепление возникнут проблемы, то будем использовать резервный полигон», — отметил заммэра Вячеслав Черноус.





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