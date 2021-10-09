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Власти Северска: в городе привито 32 % населения

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34 тысячи жителей Северска (примерно 32 % населения) получили хотя бы первую дозу вакцины от коронавируса, сообщает администрация города. Из них почти 30 тысяч привиты полностью, а полторы тысячи уже ревакцинировались.

На данный момент в Северске выявлено почти 11 тысяч случаев заражения COVID-19. Выздоровели 9935 жителей города, 151 человек находится в респираторном госпитале, 675​ ​​пациентов получают лечение амбулаторно. Сколько человек умерли в городе за весь период пандемии, власти не сообщили.

Всего, по данным Роспотребнадзора, хотя бы первым компонентом вакцины привиты 302 тысячи жителей Томской области (около 28 % населения). Ревакцинировались 13 тысяч человек. По плану пройти вакцинацию должны были 506 тысяч жителей. 

Как сообщал начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Андрей Рудиков, только 2 % привитых заразились коронавирусом. 

Напомним, с момента регистрации российской вакцины Спутник V прошло более года — 25 августа 2020 стартовал третий этап клинических исследований, совмещенный с введением вакцины в гражданский оборот.

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